Nové Xbox budou nedostatkové i v příštím roce, překupníci cítí příležitost

Phil Spencer, šéf xboxové divize Microsoftu, už stačil varovat veřejnost, že nedostatek konzolí Xbox Series X a Series S na trhu nebude jen krátkodobý, ale bude zasahovat do značné části příštího roku. Po něm pak i jeho CFO Tim Stuart potvrdil, že poptávka bude značně převyšovat nabídku přinejmenším do dubna 2021, než se tyto obě veličiny vyrovnají. To tak dává příležitost scalperům, kteří se snaží dostat k co možná nejvíce kusům nového hardwaru co možná nejdříve, aby ho pak mohli za zvýšené ceny přeprodávat v bazarech.

Možnost se obohatit však asi vycítili i ti, kteří by si svůj nový Xbox i koupili, ale jsou ochotni si na něj počkat, pokud se jim podaří svou potvrzenou předobjednávku prodat. A jak ukazuje obrázek dole, vzhledem k až nesmyslným cenám se tomu moc nelze divit.

Na eBayi se tak objevují velice zajímavé nabídky, respektive nabídky, nad nimiž je možné se leda podivit, než aby se o nich dalo uvažovat. Ale pokud někdo nemá hluboko do kapsy a nový Xbox skutečně chce, má možnost jej získat.

Letošní podzim se tak může zapsat do povědomí jako období, v němž se objevila celá řada nového PC/herního hardwaru, k němuž však nebylo a nebude jednoduché se dostat. Ve výčtu máme grafiky GeForce RTX 3000, procesory Ryzen 5000, grafiky Radeon RX 6000, Xbox Series X/S a PlayStation 5. A až na nové GeForce jde ve všech případech o produkty založené na 7nm čipech vyráběných firmou TSMC a právě v tom bude zakopaný pes, nehledě na to, že ani NVIDIA se Samsungem nástup nových GeForce moc nezvládli.

Do toho pak vstupuje fenomén scalpingu, který se letos projevil v nebývalé míře a zvláště na západních trzích se využívají boti k tomu, aby pro překupníky ukořistili veškeré zmíněné nové grafiky, procesory či konzole, a to hned jak se objeví v nabídce. Běžný zákazník tak nemá moc šancí se k novému hardwaru dostat, takže pokud je stále alespoň jakž takž spokojený se svým vybavením (samozřejmě herním), může raději počkat na to, až se tato vlna přežene. Ostatně i samotné obchody zatím nenabízí ceny, které by se daly považovat za výhodné či odpovídající doporučeným částkám.

