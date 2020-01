Nové Xbox využijí moderní SSD s kontrolery Phison

Informaci přináší server DigiTimes , dle nějž si Phison zařídil důležitou zakázku pro tento rok. Jde přitom o výrobce SSD kontrolerů, který už loni řádně zaujal tím, že jako jediný nabídl kontrolery pro SSD využívající rozhraní PCIe 4.0. Šlo přitom zatím jen o narychlo přepracované modely pro PCIe 3.0, ale bez nich by prostě nešlo využít nic jiného. Nyní ale již nastupují kontrolery vyvinuté speciálně pro PCIe 4.0, které v praxi dosáhnou propustnosti kolem 7 GB/s a je otázka, zda Xbox (či PS5) využijí takové rozhraní, nebo ještě ne.

Jde ostatně o konzole s hardwarem od firmy AMD, která dotlačila rozhraní PCIe 4.0 do desktopového sektoru už v polovině předchozího roku, takže by jistě bylo možné, aby její nová konzolová APU toto rozhraní podporovala. Na druhou stranu je tu otázka ceny, která je v případě konzolí obecně velice napjatá a jistě i letos se bude probírat to, zda Microsoft a Sony mohou na nových modelech mít vůbec nějaké marže, nebo zda je snad dokonce ještě nedotují.

A pak můžeme řešit to, zda by SSD pro PCIe 4.0 vůbec mohlo mít smysl a výhodu oproti PCIe 3.0. Nemusíme se ale moc ohlížet na rychlosti zápisu, v případě konzolí půjde především o načítání herních dat do hlavní paměti a v nejlepším případě rovnou eliminace nahrávacích obrazovek a nepříjemného čekání. S ohledem na to by se skutečně mohla velice rychlá SSD vyplatit, jenomže na tuto práci mohou stačit i pomalejší, jejichž čtení se přesto může pohybovat až na úrovni 3,5 GB/s (sekvenční) a pak bude lepší investovat spíše do kapacity. Pokud bude ovšem co, ostatně rozdíl v ceně může být zvláště pro odběratele velikosti Microsoftu a Sony zanedbatelný a PCIe 4.0 na konci tohoto roku už opravdu nebude žádná horká novinka.

Kapacita je další velké téma, neboť dnes už se vývojáři nerozpakují nabízet hry zabírající i kolem 100 GB prostoru, takže ani 1TB SSD nemusí stačit. Můžeme tak počítat s omezenou kapacitou, anebo to výrobci konzolí vyřeší tak, že nabídnou možnost využít ještě interní pevný disk pro odkládání málo používaných herních dat? To jsou otázky, které jsou jednoznačně spojeny s oním prostým faktem, že konzole přicházejí na trh s cenou slušné grafické karty a to zužuje manévrovací prostor.

Server Tom's Hardware sází na to, že Microsoft využije SSD s PCIe 4.0, které Phison podporoval jako první, jak už bylo uvedeno. Navíc nemusí jít o ten nejlepší kontroler z nabídky této firmy a šetřit se může také na pamětech, takže lze uvažovat o QLC NAND Flash se 4 bity na buňku. Konzole totiž nebudou moc potřebovat rychlý zápis a také se nedá předpokládat vysoké vytížení buněk, čili časté přepisování. Obojí pak může být podřízeno tomu, aby nabídly co možná nejvyšší kapacitu.

