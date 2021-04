Nový Asus Zen AiO 24 vypadá elegantně, ale na iMac ztrácí displejem

V nabídce Asusu se tento týden objevil nový počítač typu „vše v jednom“. Vzhledem k tomu, že byl představen jen týden po novém iMacu, by se mohlo zdát, že chce taiwanský výrobce konkurovat Applu. Zen AiO 24 A5401 může být skutečně považován za alternativu k iMacu pro ty, kdo nemohou nebo nechtějí dát sbohem Windows. Musíte ovšem počítat s několika ústupky. Design mezi ně rozhodně nepatří, neboť poslední přírůstek do řady Zen AiO 24 vypadá velmi moderně. Asus vsadil na ostré hrany a lichoběžníkový tvar reproduktoru pod monitorem. Dalším zajímavým designovým prvkem je tenký stojan, který byl upevněn asymetricky.

Počítač disponuje 23,8palcovobrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 pixelů (Full HD). To je výrazně méně, než nabízí srovnatelně velký Retina displej iMacu s rozlišením 4,5K. Na druhou stranu novinka od Asusu ukrývá trumf v podobě multidotykového ovládání, které může v některých aplikacích přijít vhod. Rámečky okolo displeje jsou poměrně tenké, proto zabírá 98 % čelní plochy. Navíc zvládne pokrýt 100 % barevného prostoru sRGB. Pozor ovšem na drobný trik ve specifikacích, kde výrobce uvádí displej „na úrovni IPS“. To ovšem znamená, že je k dispozici pouze TN panel, který by se svou kvalitou měl blížit IPS panelům.

A co nalezneme uvnitř nového all-in-one PC? Zahraniční média hovoří o procesorech Intel i AMD. Česká mutace stránek Asusu ovšem naznačuje, že se do tuzemských obchodů dostanou pouze konfigurace s hardwarem od Intelu. Konkrétně je na výběr Core i5-10500T nebo Core i7-10700T, na některých trzích bude k dispozici také Core i3-10100T. V případě AMD se potom hovoří o variantách s procesory Ryzen 7 5700U a Ryzen 5 5500U. Uživatelé budou mít k dispozici také 16GB operační paměť DDR4 (na některých trzích bude dostupná také s 8 GB). Jako úložiště poslouží 512GB nebo 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0, konfigurace s HDD se na českém trhu nejspíš neobjeví.

Na boční a zadní straně počítače najdeme širokou nabídku portů zahrnující také USB-C a HDMI. Bezdrátové připojení zajistí standard Wi-Fi 6. Nad displejem najdeme webkameru s podporou Windows Hello, pod ním potom reproduktory s certifikací Harman Kardon, které jsou zakryté textilií. Pokud vám nevyhovuje dodávaný stojan, lze využít kompatibilitu s držáky VESA např. pro uchycení na stěnu. Prozatím nebylo potvrzeno, za kolik se bude nový Asus Zen AiO 24 prodávat v obchodech. Odhady mluví o základní ceně 700 dolarů, v přepočtu asi 15 tisíc korun. K dispozici bude světlé a tmavé barevné provedení.

Ceny souvisejících / podobných produktů: