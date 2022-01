Nový Celeron dorovnává jednovláknový výkon Core i9-10900K, má to ovšem háček

Mluvíme tu pochopitelně pouze o výkonu jednoho jádra s jedním vláknem, neboť přes veškeré navyšování výkonu na takt nemůže Celeron G6900 svým celkovým výkonem dohnat desetijádrové Core i9-10900K, když má sám pouze dvě jádra a navíc i postrádá Hyper-threading. I tak je to ale pozoruhodné, zvlášť když daný Celeron ani nedisponuje turbem, čili by si v zátěži měl vždy držet svůj základní takt 3,4 GHz, zatímco Core i9-10900K (Comet Lake) má turbo až 5,2 GHz či rovnou 5,3 GHz s Thermal Velocity Boost (TVB).

Celeron G6900 má také oproti jiným svým příbuzným z řad Alder Lake-S i omezenou L3 cache, a to 2 MB na jádro, zatímco čistě čtyřjádrové a šestijádrové modely Core i3 a i5 mají 3 MB na jádro. Dál už je to složitější srovnání, neboť kapacity L3 cache jdou až na 30 MB, ale do hry vstupují i malá jádra Gracemont.

Nicméně Celeron G6900 se nemusí výkonem jednoho svého jádra vyrovnat modelu 10900K ve všech typech zátěže, takže na základě čeho vznikl tento článek? Jde o výkon v testu Geekbench 5 , kde byl G6900 testován na desce ASRock Z690M Phantom Gaming 4 se 16 GB DDR4. Ukazují se výsledky 1397 a 2565 bodů, výkon jednoho a všech, čili zde dvou jader a v jiných testech je jednovláknový výkon oceněn až 1408 body, což je obecně v oblasti, kde se pohybují skóre testovaných Core i9-10900K.

Jenomže ačkoliv tu dle Benchleaks byly použity reálné takty pohybující se těsně pod 3,4 GHz (Min/Max/Avg: 3360/3390/3385 MHz), samotný záznam ukazuje něco jiného, a sice takt 4,4 GHz.

To byl šlo prostě označit jako nesmysl, neboť procesor jako Celeron G6900 přece nemá odemknutý násobič, aby jej šlo snadno přetaktovat o celý 1 GHz. Otázka přitom je, kde bot Benchleaks bere výše uvedenou informaci o taktech, když v samotném záznamu se ukazuje něco jiného. Pravda však je, že tu mohla úřadovat technologie ASRock BFB (Base Frequency Boost), která byla nabízena už i na deskách pro Comet Lake.

ASRock BFB není nic zajímavého pro majitele procesorů, které dokáží využít turbo, neboť zvyšuje pouze základní frekvenci tím, že navýší hodnotu PL1. BFB přitom je nabízena i na deskách ASRock s čipsety Intel 600 a je zřejmé, že bude užitečná zvláště s procesory Celeron a Pentium, v jejichž případě tak v podstatě získáme zpět deaktivované turbo.

Nicméně pak by měl výkon takového Celeronu víceméně odpovídat tomu, čeho dosáhl procesor Core i3-12100, který má turbo na 4,3 GHz, ale výsledky ukazují u Core i3 alespoň o 300 bodů více . Tento rozdíl by tak musel být jedině následkem celkově nižší kapacity L3 cache v Celeronu, neboť jinak nám Core i3 Celerony z Alder Lake nabízí stejná jádra i pokročilé technologie, samozřejmě až na Hyper-threading a Turbo Boost.

Počkáme si tak ještě raději na podrobnější testy nového Celeronu, které lépe ukáží, jak je na tom jeho výkon.



