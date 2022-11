Nový elektromobil Sony-Honda možná bude mít integrovaný PlayStation 5

Sony. To představilo svůj koncept elektromobilu Sony Honda Mobility. O výrobu se tak postará tradiční japonská automobilka Honda. Dnešní auta jsou do značné míry počítače na kolech a s přechodem na elektrický pohon se do nich pouští spousta společností, které známe především z oblasti elektroniky. Své elektromobily chystá např. Xiaomi, s touto myšlenku vážně koketuje také. To představilo svůj koncept elektromobilu Vision-S před necelými třemi lety na CES 2020. Tehdy mělo jít především o demonstraci senzorů a technologii autonomního řízení. Poměrně rychle se ale rozhodlo o tom, že vůz od Sony se dostane i do sériové výroby a firma tak bude další elektromobilkou. Měli bychom být ale přesnější, protože automobil nevznikne jen tak a půjde o výsledek nového joint venture. O výrobu se tak postará tradiční japonská automobilka Honda.

Zatímco však Honda byla považována za špičku ve spalovacích motorech, v hybridech sice byla s Toyotou mezi prvními, ale nijak zvlášť už s nimi neuspěla (hlavně kvůli “podmotorování” a tím také cílením na nižší třídy, kde ale lidé nebyli ochotni tolik připlácet za slabé a nepříliš levné hybridy), nyní v elektromobilech už vyloženě stojí na chvostu. Teprve nyní má po 23 hybridních letech na trhu hybrid, který se extrémně povedl, a na nový Civic pěje ódy snad každý, kdo ho vyzkoušel. Dokáže ale ve spolupráci s Hondou vyrobit zajímavý elektromobil? To se teprve ukáže. Nový vůz by se měl představit v roce 2025 a proslýchá se, že by měl integrovat herní konzoli Sony PlayStation 5. Takový krok by byl v zásadě logický.

Jak už bylo řečeno, auta jsou dnes spíše počítače na kolech a funkce jejich infotainmentu jsou čím dál tím důležitější funkcí. Pro automobilky se také stávají stále větším zdrojem příjmů, ostatně Tesla např. zavedla prémiovou konektivitu a za předplatné dostanete rozšířené funkce infotainmentu i u dalších společností (např. Mercedes-Benz). Prezident Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, řekl, že v této oblasti má Sony výhodu, protože je tradičním poskytovatelem obsahu a služeb (hudba, video i hry), což jí má dát např. výhodu ve srovnání s již zmíněnou Teslou. Podle něj tak má nová společnost perfektní pozici na to, aby do trhu automotive zavedla high-tech zábavní funkce a změnila to, jak zákazníci budou vnímat automobily.

Připomeňme ještě, že Sony dosud představilo koncept elektrického sedanu Vision-S (později jako Vision-S 01) a v letošním roce také SUV, resp. crossover Vision-S 02. Aby však zábavní funkce mohly být zásadním argumentem, je potřeba, aby byla auta schopna jezdit autonomně a nebýt jen na 2. úrovni autonomie (aby se daly využít nejen tehdy, když vůz stojí). Ještě podotkněme, že některé společnosti předpokládají, že na prodeji obsahu a předplatných pro auta budou ve výsledku vydělávat více než na prodeji aut samotných.