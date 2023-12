Nový Intel Meteor Lake v 370+ testech: AMD ho v Linuxu poráží výkonem i spotřebou

Intel jsou už nějakou dobu známy jako ty, které nemají příliš dobrý poměr výkonu a spotřeby. Bohužel se zdá, že to platí i pro Meteor Lake s dlaždicovou architekturou. Ony už papírové specifikace nevypadají příliš dobře. 28W PBP u Core Ultra 7 155H s 16 jádry a 22 vlákny vypadá sice pěkně, nicméně maximální spotřeba MTP je 64 až 115 W dle konfigurace, a to je na mobilní procesor už opravdu dost. Na serveru Phoronix se tak vrhli do testování nového notebooku vybaveného právě výše zmíněným procesorem, který byl srovnán s jiným notebookem osazeným procesorem AMD Ryzen 7 7840U s 8 jádry a 16 vlákny. Intel by tak papírově měl mít navrch. V tomto případě šlo o 115H nastavený na nižší 64W MTP.

Procesory společnostijsou už nějakou dobu známy jako ty, které nemají příliš dobrý poměr výkonu a spotřeby. Bohužel se zdá, že to platí i pro nedávno představené čipys dlaždicovou architekturou. Ony už papírové specifikace nevypadají příliš dobře. 28W PBP u Core Ultra 7 155H s 16 jádry a 22 vlákny vypadá sice pěkně, nicméně maximální spotřeba MTP je 64 až 115 W dle konfigurace, a to je na mobilní procesor už opravdu dost. Na serveru Phoronix se tak vrhli do testování nového notebooku vybaveného právě výše zmíněným procesorem, který byl srovnán s jiným notebookem osazeným procesorem AMD Ryzen 7 7840U s 8 jádry a 16 vlákny. Intel by tak papírově měl mít navrch. V tomto případě šlo o 115H nastavený na nižší 64W MTP.

Nebudeme zde zabíhat do podrobností, neboť autor otestoval notebook ve 370 různých konfiguracích testů, na podrobnější údaje se tak podívejte na jeho stránky . Souhrnným výsledkem ale je, že z těchto 370 testů AMD zvítězilo ve 295 případech, tedy v 79,7 %. Intel si připsal vítězství jen zhruba v pětině případů. Pokud jde o průměrný výkon, AMD Ryzen 7 7840U byl o 28 % lepší.

V podrobnějším seznamu benchmarků se lze podívat i na průběh spotřeb. Není zde ale nějaký souhrnný výsledek pro spotřebu, což je trochu škoda. Obvykle byl Ryzen úspornější a především neměl až tak vysoké špičky jako Intel. Můžeme ale vypíchnout alespoň něco málo z vícevláknových testů, jako bylo FFmpeg, x265, komprese přes 7-Zip, Blender a podobné. Oba dva procesory mívaly obvykle průměrnou spotřebu podobnou někde kolem 30 W, Intel většinou stejně nebo o několik málo wattů navíc. Horší to bylo s tou maximální, kde se AMD dostávalo nanejvýš k 51 W (tedy cca +80 % nad TDP), zatímco Intel byl mnohdy na svých limitních 64 W (cca +130 % nad TDP). Bylo by zajímavé sledovat, jak by se výkonem lišila varianta s povoleným MTP až na 115 W.