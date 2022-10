Nový snímek Sloupů stvoření vyfocen Webbovým teleskopem

V roce 1995 a 2014 se Hubbleův vesmírný teleskop postaral o snímek(Pilířů stvoření) v Orlí mlhovině. Ta je zhruba 6500 světelných let daleko a sloupce, které lze vidět na snímku, mají velikost asi okolo 5 světelných let. Skládající se z mezihvězdného prachu a plynu, přičemž jsou částečně průhledné pro infračervené světlo. A zde právě přichází ke slovu infračervená kamera NIRCam (Near-Infrared Camera) nového, který se nám postaral už o několik působivých snímků, nedávno to byla např. mlhovina Tarantule

Nejzajímavější na snímku je asi to, že se zde díváme na tvorbu hvězd v "přímém přenosu" (zpožděném oněch pár tisíc let). Vidíme zde velmi mladé hvězdy, které mohou mít jen několik set tisíc let a také to, jak se tvoří hvězdy nové. Předpokládá se, že právě takové snímky nám pomohou ještě lépe pochopit, jak takové hvězdy vlastně v průběhu času vznikají. Na snímek se můžete podívat v plném rozlišení 123 MPx