NVIDIA AD10x a AMD Navi 3x: alespoň dvojnásobný výkon dnešních karet?

Tweet Greymona55 se ovšem netýká pouze generace NVIDIA Lovelace, ale také AMD RDNA 3, přičemž zde přiživuje zvěsti, že ta by měla být opravdu výrazně výkonnější než dnešní RDNA 2.

Podívejme se nejdříve na novou generaci firmy AMD, kde nás může zaujmout především poslední řádek.

n31:5nm+6nm 256bit gddr6



n32 5nm+6nm 192bit gddr6



n33 6nm 128bit gddr6 perf>6900xt



Dle nějž by totiž nástupce dnešního Radeonu RX 6600 XT, respektive prostě jeho GPU Navi 23, měl být výkonnější i v porovnání s Radeonem RX 6900 XT. To znamená, že by AMD mezigeneračně více než zdvojnásobilo výkon svých karet, přičemž by k tomu využilo 6nm proces firmy TSMC a prosté GDDR6 na 128bitové sběrnici (ovšem bezpochyby i Infinity Cache).

Taková věc vypadá skutečně až příliš dobře i na to, co se o RDNA 3 šušká. Ostatně proces N6 by neměl být až o tolik lepší než N7. Nabídnout má o 18 % vyšší tranzistorovou hustotu a jinak velice podobný výkon a spotřebu, přičemž reálně má být možné provést die-shrink tak, aby výsledný čip byl o 15 % menší než původní. To skutečně nevypadá na to, aby se Navi 33 mělo vyrovnat nebo i překonat dnešní Navi 21.

Zbylé čipy Navi 31 a 32 pak mají být už kombinací 5nm a 6nm technologie, čili dle této zprávy chce AMD nabídnout dokonce dvě GPU tvořená více čipy.

ad102 5nm 384bit gddr6x



ad102 frequency:≥2.2ghz

ad103 ?



ad104 ?



ad106 ?



A pak tu máme NVIDIA Lovelace, čili AD102 a slabší čipy, přičemž se i zde počítá s 5nm procesem firmy TSMC a dále se dozvídáme o 384bitové sběrnici pro GDDR6X a taktu GPU alespoň 2,2 GHz.



Vzhledem k tomu, že NVIDIA dnes využívá 8nm proces firmy Samsung, který vychází z 10nm třídy a dosahuje hustoty 61,2 milionů tranzistorů na milimetr čtverečný, lze očekávat skutečně velký posun, mírně řečeno. TSMC N5 má totiž nabídnout 173,1 mil. tr. na stejné ploše, čili cca 2,8x více a i když bude výroba pochopitelně dražší, můžeme počítat s obrovským nárůstem počtu jader a dle toho vypadá zvýšení počtu Graphics Processing Clusters (GPC) z dnešních sedmi u GA102 na dvanáct velice reálně a společně s výrazným nárůstem taktů se i v případě NVIDIE můžeme těšit na zdvojnásobení výkonu.

Pokud tedy jde o budoucí GeForce, v jejich případě může pouhý přechod z 8nm procesu Samsungu na 5nm TSMC udělat mnoho, což ovšem neplatí pro Navi 33 a jeho 6nm proces, čili zde by AMD muselo mít schováno v rukávu ještě něco velice podstatného, pokud by ovšem nešlo hlavně o to, že Navi 33 už nebude určen pro karty s cenou dnešní (nižší) střední třídy.



