NVIDIA Ada Lovelace má nabídnout podobný skok jako Maxwell - Pascal

Bavíme se tu tak o generaci NVIDIA GeForce RTX 4000, čili Ada Lovelace. Mohli jsme přitom očekávat, že NVIDIA nezvolní své tempo poté, co dostala na trh aktuální karty Ampere, které byly přijaty také velice vřele. Víme totiž, že AMD chystá v případě RDNA 3 také velice ambiciózní generaci, která NVIDII nedá vydechnout, takže ani nepřekvapí zpráva, že přechod z RTX 3000 na RTX 4000 má z hlediska nárůstu výkonu připomenout nástup generace Pascal namísto Maxwell.

Karty Pascal byly ve své době velice úspěšné a řada z nich hráčům slouží stále, přičemž vzpomenout můžeme především na model GTX 1060 6GB anebo na to, jak GTX 1080 Ti překonala "základní" GTX 1080 o cca 35 procent. Ostatně právě i kvůli velice úspěšnému modelu GTX 1080 Ti byla nástupnická RTX 2080 Ti viděna ve špatném světle, ale to byl i přímý následek přechodu do RTX éry, který si vyžádal mnoho prostoru na grafických čipech pro jádra RT a Tensor. A kdyby tento prostor NVIDIA ještě využila pro klasická CUDA jádra, dopadlo by to pro generaci RTX 2000 jinak.

Stále také platí, že by se generace Ada Lovelace měla vyrábět pomocí 5nm procesu firmy TSMC. Ten je používán pro výrobu čipů již více než rok a než nové GeForce přijdou na trh, půjde o cca dva a půl roku starý proces, čili je skutečně možné, že si jej NVIDIA také vybere. V případě AMD je to totiž jisté, i když samozřejmě nevíme, pro jaké všechny produkty.

Ulysses také uvádí, že máme očekávat generaci Ada Lovelace nejdříve na samotném konci příštího roku či případně během prvního kvartálu roku 2023, což zcela odpovídá starším informacím. Už se ostatně ví o chystaných RTX 3000 SUPER, které mají nastoupit asi rok před RTX 4000. A pokud něco podobného nepředvede AMD, pak to by tentokrát mohlo vyslat na trh své nové Radeony RDNA 3 o pár měsíců před novými GeForce.

A jak si má NVIDIA zajistit výrazně vyšší výkon nových RTX 4000? Samozřejmě půjde o ještě větší počet jader, ale také prý o výrazný růst taktů. Ampere se pohybují většinou na 1400 až 1700 MHz, přičemž Lovelace mají dosáhnout spíše 2,2 až 2,5 GHz, takže by se pohybovali v teritoriu dnešních RX 6000, i když ty výkonnější na 2,2 GHz spíše už končí.

Čili pokud by se takový čip AD102 se svými údajnými 18432 CUDA jádry dostal na 2,2 GHz, nabídl by výkon až kolem 80 TFLOPS v FP32, což je oproti GA102 s 35,5 TFLOPS v turbu skutečně impozantní.

Na druhou stranu si prý moc nevydechnou naše zdroje , neboť ty nejvýkonnější karty z řad RTX 4000 a RDNA 3 mají dosáhnout TBP přes 400 W a možná vysoko přes tuto hranici. Ovšem toto už jsou spíše jen odhady.

