Nvidia Blackwell GB200 pro vědu aneb CPU může být pro výpočty až 200× dražší

Grafické karty se už dlouhou dobu používají nejen ke hraní her, ale také k vědeckým výpočtům. Charakteristika čipu je pro některé z nich velmi výhodná, a tak Nvidia už v roce 2006 představila svou technologii CUDA. Akcelerace pomocí GPU se pak rozšířila do mnoha dalších oblastí a dnes je z toho celý ekosystém různých nástrojů, které umožňují provádět výpočty mnohem rychleji než na CPU.

V březnu Nvidia představila novou architekturu Blackwell , která se brzy dostane do grafických karet GeForce RTX 5000, prozatím je ale oficiální jen výpočetní varianta. Jednou z nich je GB200. Nvidia se nyní podělila o to, jak velký výkonnostní nárůst vlastně přináší. Pochopitelně tu máme oblíbená "až", která hovoří o nejlepším možném případě a ne o tom průměrném. Asi nelze čekat, že se výkon obecně řádově zvýší, nicméně pokud jde např. o trénování generativní AI s LLM o bilionu parametrů (1000 miliard), pak by Blackwell měl být 25krát efektivnější než Hopper.