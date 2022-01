NVIDIA brzy nabídne technologii DLDSR: hluboké učení + anti-aliasing

Hráči počítačových her na PC znají řadu různých technologií pro anti-aliasing, čili vyhlazování ostrých hran. Mezi nimi vyniká Dynamic Super Resolution (DSR), což je v podstatě opak upscalingu, čili kvalitnějšího obrazu se tu dosáhne prostě tak, že se hra renderuje ve vyšším rozlišení a pak je převedena do nižšího, a to třeba ze 4K/UHD do Full HD, jak ukazuje i následující srovnání.

Problém je ale pochopitelně ten, že taková technika je velice náročná na výkon hardwaru, respektive si jejím využitím můžeme výrazně snížit snímkovací frekvenci. V případě titulu Prey od Arkane na výsledných 108 FPS to samozřejmě nemusí vůbec vadit, což platí obecně pro již starší hry, které moderní hardware rozhýbe snadno. Je ovšem také jasné, že DSR ocení spíše jen ti, kteří dosud využívají monitor s nízkým rozlišením a nepřešli na Ultra HD či ultraširokoúhlé obrazovky s vertikálním 1440p či dokonce vyšším rozlišením.

NVIDIA chce ale zajistit , aby byl vyřešen alespoň problém s nepříjemným poklesem snímkovací frekvence, a tak uvádí technologii DLDSR, čili Deep Learning Dynamic Super Resolution.

DLDSR tak zajistí, aby se hra nemusela ve skutečnosti renderovat v tak vysokém rozlišení, a výsledky byly přitom kvalitativně srovnatelné s prostým DSR. Výše je porovnáváno DSR 4X, což značí násobek pixelů v původním rozlišení a DLDSR 2,25x s převodem ze 1620p na 1080p. Pomocí DLDSR bylo zrovna v titulu Prey dosaženo téměř stejné snímkovací frekvence jako na nativním Full HD, což vypadá trošku podivně. Přeci jen jde o více než dvojnásobek pixelů, a tak je otázka, zda tu snímkovací frekvence není omezena i něčím jiným, jako třeba výkonem CPU.

DLDSR budeme moci využít na "většině her", stačí si v nastavení ovladačů aktivovat DSR násobky, které budou na výběr s ohledem i na rozlišení našeho monitoru. To ovšem až s novými ovladači, které budou vypuštěny do světa v pátek.

NVIDIA krom toho také navázala spolupráci s moddery a konkrétně i s Pascalem Gilcherem, autorem ReShade. V GeForce Experience budou na výběr tři nové volby, a sice jednak SSRTGI (Screen Space Ray Traced Global Illumination) slibující dodat grafice hloubku a přiblížit ji realitě, pak to bude SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) pro ještě větší zdůraznění stínů v místě styku dvou objektů Dynamic DOF (Depth of Field) slibující "filmovější" grafiku. Na stránkách NVIDIE se můžete podívat na to, co právě v Prey zařídí SSRTGI.



