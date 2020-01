NVIDIA by mohla představit Ampere na GTC v březnu

Lze říci, že březnové představení GPU Ampere od firmy NVIDIA je v souladu s tím, co jsme očekávali na základě loňských zpráv. Obecně by se dalo říci, že kdo by se ihned těšil na nové GeForce RTX, ten by si měl uvědomit, že na základě zkušeností by mělo jít spíše o novou Teslu, či prostě o GPU akcelerátor. Ovšem i takový produkt nám může leccos napovědět o tom, jaká by měla být příští herní generace, pokud ovšem přijde založena na stejné architektuře.

Ostatně jak dobře víme, NVIDIA po Pascalu představila generaci Volta, která však herní karty nenabídla. Očekávali jsme tak možné rozvětvení architektur na akcelerátorovou a grafickou, nicméně NVIDIA je opět spojila v rámci Turingu, i když velkou Teslu na něm nikdy nepostavila. Těžko tak budeme až do poslední chvíle vědět, zda to v případě Ampere nebude podobné jako s generací Volta, i když zatím lze usuzovat právě to, že Ampere budou využívat herní karty i akcelerátory.

Stejně tak lze usuzovat, že NVIDIA využije pro výrobu nových GPU kapacity Samsungu a jeho 7nm proces (s EUV?). To z jednoho prostého důvodu, a sice s ohledem na beznadějně zamluvené kapacity firmy TSMC, i když je pravda, že v tomto ohledu se mluví o původním 7nm procesu, ne 7nm s EUV. Takže i na potvrzení výrobce bude třeba si počkat. Nakonec není ani vyloučeno to, že NVIDIA alespoň částečně zůstane na 12nm procesu, však i na něm nemá žádný problém konkurovat 7nm GPU od AMD, i když ani to pochopitelně nespí.

Analytik Christopher Rolland ze Susquehanna Financial Group pak očekává, že nová GPU od NVIDIE přijdou na trh během následujících devíti měsíců a vývoj akcií této firmy vidí jednoznačně pozitivně. My zase můžeme s nadějí čekat na to, co NVIDIA stvoří na zásadně lepším procesu, než jaký využívá nyní. Má možnost AMD předběhnout, co se týče využití technologie EUV, která by měla ve skutečnosti zjednodušit výrobu, a to zvláště v případě už dávno využívaných procesů s rozlišením 7 nm. Pokud bychom si mohli na něco vsadit, pak je to ještě větší snaha NVIDIE prosadit v grafickém světě využití ray tracingu v reálném čase, neboť zde už není cesty zpět a NVIDIA musí naopak ukázat co největší pokrok. Zdroj: wccftech

