NVIDIA chystá profesionální RTX A4000 a A5000, znovu odložila RTX 3080 Ti

O chystaných profesionálních grafických kartách NVIDIA RTX A4000 a RTX A5000 víme díky tomu, že získaly certifikaci pro OpenCL 1.2 od Khronos Group, kterážto skupina dohlíží na vývoj tohoto API. To znamená, že by se tyto karty měly v dohledné době objevit na trhu, přičemž jak hlásí @Komachi_Ensaka , NVIDIA poskytla oba modely pro certifikaci už v polovině února.

Modely RTX A5000 a RTX A4000 už by mohly být založeny na čipech GA104 a GA106, ale to se ještě uvidí, neboť specifikace těchto karet jednoduše neznáme.

A co se nám to děje s chystanou GeForce RTX 3080 Ti? Ta prý měla být vypuštěna na trh v dubnu, ale nyní dle ITHome nastal další odklad. NVIDIA se prý dle jistého interního sdělení měla rozhodnout odsunout vypuštění této karty do poloviny května. Osudy RTX 3080 Ti už tak připomínají spíše telenovelu s velice nerozhodným hrdinou, k němuž by se v květnu mohl přidat další, a to ohlášená RTX 3070 Ti s 8 GB paměti.