NVIDIA chystá záhadné GPU GA102F

AIDA64 version 6.60.5933 tak už dokáže rozeznat čip NVIDIA GA102F, který pochopitelně bude vycházet z dobře známého GA102, který je použit v hi-endu herních karet generace Ampere. Vypadá to však, že nepůjde o nic zásadního, a to už jen vzhledem k faktu, že generaci Ampere už za několik měsíců čeká nástupkyně. Může tak jí třeba o speciální verzi čipu GA102 určenou pro nějaké specifické nasazení.

Na druhou stranu nám NVIDIA nedávno prozradila, že plánuje mít na trhu po určitou dobu staré Ampere po boku nových Ada (Lovelace), i když je otázka, zda se to má týkat zrovna čipů GA102.

Těžko ovšem půjde o GPU, které se bude nějak výrazně lišit od původních GA102, aby si vysloužilo vlastní design, neboť to v sobě ukrývá značné náklady. Může jít třeba o novou verzi tohoto GPU, která by mohla být využita speciálně pro datacentrové výpočetní karty a v takovém případě by se dala použít nedokonale vyrobená GPU s chybou třeba v multimediálním enginu, apod.

Možností je mnoho a my zatím můžeme pouze hádat. Skutečnost ale může být mnohem jednodušší, a to třeba taková, že jde jen o neoficiální označení, kde písmeno F znamená Full ve smyslu plné verze GA102, kterou využije očekávaná GeForce RTX 3090 Ti.

