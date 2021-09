NVIDIA CMP 170HX: GA100 a HBM2e ve službách těžařů

NVIDIA CMP 170HX je notně osekaný akcelerátor A100, který se řadí na vrchol své a řady a zde můžeme NVIDII opravdu věřit, že bude využívat zvláště méně povedená GPU. Nejdříve se ale podíváme na samotnou kartu, která na první pohled patří do racku s ventilátory zajišťujícími průtok vzduchu, neboť sama má jen pasivní chladič ve svém hranatém "tunelu".

Samozřejmě také postrádá obrazové konektory, takže jde o stříbrný kvádr se záslepkou na jedné straně a montážním rámečkem na opačné straně, kde najdeme také jeden jediný přídavný napájecí konektor (8pin).

Taková výbava by měla stačit vzhledem k tomu, že GPU na 170HX nese jen 4480 CUDA jader, čili jde o 54% výbavu plné verze GA100 a co se týče paměťového systému, ten byl osekán ještě mnohem více. Ostatně 40 GB paměti HBM2e by tu byl zbytečný luxus, natož pak plných 80 GB, namísto nichž tu máme pro těžbu (zatím) bohatě postačujících 8 GB paměti a důležité je tu především to, že využívají plné 4096bitové rozhraní. Dosahují tak propustnosti 1493 GB/s.

Dle GPU-Z tu grafický čip pracuje na taktech 1140 až 1410 MHz a karta se hlásí pod Device ID 20C2 a využívá ovladače NVIDIA 471.41. Pro těžbu tak jde vzhledem k propustnosti pamětí o velice zajímavý hardware, který by mohl být také velice účinný, takže co se o tom dozvíme? Jednak bohužel to, že BIOS karty (zatím) neumožňuje žádné taktování pamětí, takže není možné kartu dále ladit tak, aby to mělo vliv na výkon.

Ve výchozí konfiguraci tak CMP 170HX nabízí v Ethash až 164 MH/s, což je právě tolik, kolik NVIDIA slibuje ve specifikacích. Efektivita je přitom při spotřebě kolem 250 W velice slušná, a sice mezi 650 a 660 kH/W. CMP 170HX je tak pro těžaře přímo vysněná karta, jen škoda uzamknutých taktů pamětí a co se týče ceny, tu snad raději ani nevědět.



