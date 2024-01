Nvidia GeForce RTX 4000 Super přichází: více jader, více paměti nebo nižší cena

Už nějakou dobu se proslýchá o příchodu nových grafických karet Nvidia GeForce RTX 4000 Super. Nyní se tak i děje a jde o dobré zprávy. Každý z nových modelů byl nějak významně vylepšen, přičemž u každého z nich to bylo něčím jiným. Stesky o tom, že Nvidia nic moc nevylepší a akorát napálí cenu, se ukázaly být lichými.





GeForce RTX 4070

GeForce RTX 4070 Super

GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti Super

GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4080 Super GeForce RTX 4090 Čip AD104-250 AD104-350 / AD103-175 AD104-400 AD103-275 / AD102-175 AD103-300 AD103-400 AD102-300 Počet CUDA jader

5888 7168 7680 8448 9728 10240 16384 Základní takt

1920 MHz 1980 MHz

2310 MHz 2340 MHz

2205 MHz 2295 MHz

2235 MHz Boost takt

2475 MHz 2475 GHz

2610 MHz 2610 MHz

2505 MHz 2550 MHz

2520 MHz FP32 výkon

29,15 TFLOPS 35,49 TFLOPS

40,09 TFLOPS 44,1 TFLOPS

48,74 TFLOPS 52,22 TFLOPS

82,58 TFLOPS Paměti

12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X

16 GB GDDR6X 16 GB 24 GB GDDR6X Rychlost pamětí 21 Gbps 21 Gbps

21 Gbps 21 Gbps

22,4 Gbps 23 Gbps

21 Gbps Paměťová sběrnice

192-bit 192-bit 192-bit 256-bit

256-bit 256-bit 384-bit Paměťová propustnost

504 GB/s 504 GB/s

504 GB/s 672 GB/s

717 GB/s 736 GB/s

1008 GB/s TGP

200 W 220 W

285 W 285 W

320 W 320 W

450 W MSRP 549 USD 599 USD 799 USD 799 USD 1199 USD 999 USD 1599 USD

GeForce RTX 4070 Super jako jediný model plně nenahrazuje ten stávající, ale oba budou existovat vedle sebe. Výhodou je to, že původní RTX 4070 nyní se svou MSRP míří z 599 USD na 549 USD, ale i tak bude docela nevýhodnou koupí. RTX 4070 Super totiž dramaticky navyšuje počet CUDA jader z 5888 na 7168 (+22 %), což už je jen kousek pod 7680 jádry, které měla RTX 4070 Ti. Navyšuje i základní takt z 1,92 na 1,98 GHz, Boost pak zůstává na 2,475 GHz. To znamená zvýšení hrubého výkonu z 29,1 na 35,5 TFLOPS a dle Nvidie má být výkonnější než RTX 3090. Zůstává 12 GB paměti na 192bitové sběrnici s 21Gbps čipy a propustností 504 GB/s. L2 cache je nadále na 36 MB a kvůli dramatickému navýšení počtu jader musíme počítat se zvýšením TGP z 200 na 220 W. Vzhledem k tomu, že se výkonem dost přibližuje původní RTX 4070 Ti (která byla za 799 USD), je její cena 599 USD dost příznivá. A je hodně na zvážení, zda ušetření 50 USD na původní RTX 4070 (klesla na oněch 549 USD) za to bude či nebude stát.

GeForce RTX 4070 Ti Super je kartou která už zdaleka nezvyšuje tolik počet CUDA jader (i když i zde se zvyšovalo z 7680 na 8448, tedy o 10 %), ale jejím hlavním lákadlem mají být paměti. Nvidia zde totiž zvýšila kapacitu z 12 GB na 16 GB, čímž se současně rozšířila paměťová sběrnice na 256 bitů. Zůstávají 21Gbps čipy, což znamená navýšení propustnosti z 504 na 672 GB/s (+33 %). Základní tak GPU byl navýšen z 2,31 na 2,34 GHz, Boost zůstal na 2,61 GHz, výpočetní výkon vzrostl ze 40,1 na 44,1 TFLOPS. Zůstala 48MB kapacita L2 cache, 285W TGP a cena 799 USD. Uvedení této karty znamená konec pro původní RTX 4070.

GeForce RTX 4080 Super je poslední novinkou. I tato karta má své specifické vylepšení. V jejím případě se výkon příliš nezvyšoval, hlavním lákadlem je nižší cena. Zatímco RTX 4080 má MSRP 1199 USD, o něco výkonnější RTX 4080 Super je jen za 999 USD. Pokud jde o vylepšování, počet CUDA jader rostl jen trochu z 9728 na 10240 (+5 %), vyrostl ale základní takt z 2,205 na 2,295 GHz a tentokrát se posunul i Boost z 2,505 na 2,55 GHz. To znamená navýšení hrubého výkonu z 48,7 na 52,2 TFLOPS (+7 %). Paměti mají nadále kapacitu 16 GB, mají 256bitovou sběrnici, nicméně byly mírně zrychleny a místo 22,4Gbps čipů jsou tu 23Gbps verze. Propustnost tak vzrostla ze 717 na 736 GB/s (necelá 3 %). L2 cache zůstává na 64 MB stejně jako 320 TGP. Také v tomto případě uvedení novinky znamená konec pro původní RTX 4080.