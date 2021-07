NVIDIA Hopper prý bude brzy dokončena, kdy může nastoupit?

NVIDIA Hopper je grafická architektura, která má v případě této firmy vůbec poprvé využít vícečipové řešení, čímž samozřejmě nemyslíme GPU s paměťmi HBM, ale samotné GPU složené z alespoň dvou čipů. Bylo by to ovšem všechno jednodušší, kdyby se před řadou měsíců najednou neobjevila nová generace zvaná Ada Lovelace nebo jen Lovelace. O ní se říkalo, že má nastoupit ještě před Hopper právě kvůli tomu, že NVIDIA ještě nebude připravena na vícečipová řešení.

Ovšem je otázka, jak to všechno bude. Hopper může nakonec představovat něco podobného jako Volta, která v herní podobě na trh nepřišla, čili může jít jen o GPU určená pro akcelerátory, zatímco nezávisle na nich nastoupí herní či prostě grafické čipy Lovelace. Koneckonců, Ampere GA100 jsou svou konfigurací také výrazně odlišné od herních Ampere a navíc se vyrábí jiným procesem (7nm TSMC vs. 8nm Samsung), takže NVIDIA by je v podstatě mohla zařadit do samostatné generace pro akcelerátory.

V případě Hopper vs. Lovelace může jít ještě navíc o to, že Hopper budou vícečipové a tvořené pravděpodobně 5nm procesem v TSMC. Lovelace vícečipové být nemají a můžeme počítat s tím, že NVIDIA pro jejich výrobu využije opět nějakou speciální technologii od TSMC či opět od Samsungu. Uvidíme.

každém případě se nyní mluví o brzkém tape out čipu či čipů Hopper, což jednoduše znamená, že byl dokončen jejich návrh a nyní už může začít vývojová fáze v rámci samotné výroby. A pokud by to mělo platit, pak to obvykle znamená, že nás od hotových produktů dělí cca jeden rok, možná necelý. Právě i to ukazuje na 5nm proces firmy TSMC, který už bude v příštím roce využit i ze strany AMD, zatímco Apple už 5nm kapacity částečně uvolní díky přechodu na 3nm proces (a nejspíše i 4nm).

Od Hopper se očekávají dvě jádra (stejně jako od letošních AMD CDNA2) s celkem 288 SM, čili 2,6násobek toho, co nabízí karty Ampere A100. Celkem to znamená 18432 CUDA jader, což vedle 10496 jader na RTX 3090 nevypadá tak úžasně, ale zde je třeba si uvědomit, že GA100 nemá zdvojená CUDA jádra, respektive další sadu sdílející prostředky s INT jádry a že jde o odlišné mikroarchitektury.

Někdy za rok bychom tak už mohli mluvit o akcelerátorech NVIDIA H100 a čipech GH100. To vše je ale založeno na nepotvrzených informacích.



