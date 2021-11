NVIDIA Image Scaling jde do open source jako protipól AMD FSR

NVIDIA Image Scaling je součástí grafických ovladačů už několik let a nyní se stává součástí nového tažení NVIDIE, které zahrnuje i propagaci aktuální verze DLSS 2.3 a nástroj ICAT

Dozvídáme se tak, že tato alternativa pro AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) bude od dnešního dne k dispozici na GitHubu pod open source licencí, čili bude určena k volnému využití a měla by dle NVIDIE umět pracovat i na jiném hardwaru, než jsou jen grafické karty GeForce.

Dozvídáme se také, že nejnovější Game Ready ovladač pro GeForce, které budou k dispozici právě od dnešního dne, umožní využít NVIDIA Image Scaling pro upscaling ve všech hrách. Jde přitom o klasický Spatial Upscaling a následné doostření obrazu, čili to můžeme vidět jako přímou reakci na FSR. V případě NVIDIA XeSS by se mělo jednat spíše o alternativu pro DLSS, ale to se ještě teprve uvidí.

NVIDIA Image Scaling bude k dispozici v NVIDIA Control Panel a také GeForce Experience, kde si budeme moci řídit nastavení pro každou hru zvlášť. Podrobnosti se dozvíme později, a to včetně informací o testech, ale server VideoCardz má alespoň ochutnávku týkající se hry Necromunda Hired Gun.

Nativní 4K: 31 FPS



AMD FSR 4K Ultra Quality: 43 FPS



NVIDIA NIS 4K Ultra Quality: 46 FPS



NVIDIA DLSS Performance: 69 FPS

Záleží samozřejmě nejen na výsledné snímkovací frekvenci, ale také na kvalitě obrazového výstupu a dle těchto výsledků se nám NVIDIA asi bude snažit naznačit, že DLSS na Performance se kvalitou vyrovná nejlepšímu nastavení FSR a NIS, což bude mít samozřejmě za následek to, že získáme vyšší snímkovací frekvenci. Nakonec jde ale také o vstupní a cílové rozlišení, respektive o to, že DLSS na Performance s cílovými 4K podává z hlediska kvality zpravidla lepší výsledky než s cílovým Full HD, neboť v takovém případě je vstupní rozlišení opravdu velice nízké a těžko z něj rekonstruovat výsledný obraz.

My se tak k NIS jistě ještě vrátíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: