NVIDIA LDAT a PCAT: nástroje pro přesnější testy grafických karet

Celkově pak nástroje LDAT a PCAT tvoří výsledný NVIDIA Reviewer Kit, který je připraven pro vybrané recenzenty, a to velice pravděpodobně ty, kteří od NVIDIE dostanou také její referenční verze nových karet. Rozepsané názvy ze zkratek přitom mluví samy za sebe: Latency and Display Analysis Tool (LDAT) a Power Capture Analysis Tool (PCAT), přičemž k tomu patří ještě příslušný software FrameView, který bude ukazovat mimo jiné právě i latence/zpoždění a spotřebu.

Je zřejmé, že takové nástroje by měly fungovat nezávisle na tom, zda půjde o test GeForce či Radeonu a pokud je NVIDIA nebude chtít zpět, můžeme se těšit na přesnější testy. Právě včera přitom skončilo informační embargo na Reviewer Kit, takže se můžeme podívat na první ohlasy.

Grafické karty jsou dnes napájeny ze samotného slotu PCIe x16 a z konektorů PCIe vedených přímo ze zdroje. Pro přesné měření spotřeby je tak v případě PCAT zapotřebí jednak adaptér, přes nějž se zapojí karta do slotu a pak samostatná deska, přes níž se ke kartě povede i napájení ze zdroje a navíc k ní zapojíme ještě adaptér pro PCIe x16. Ten pak na svém malém displeji ukáže celkovou aktuální spotřebu, ale to by pro opravdu podrobné testy nestačilo. Máme tu tak ještě rozhraní USB, přes které bude možné sledovat i napětí a proud, a to na jednotlivých konektorech i na 3,3V větvi. Samozřejmostí je možnost to vše zaznamenávat do časového grafu.

NVIIDA LDAT zase využívá malou sondu, jejíž provedení s pouzdrem vyrobeným 3D tiskem dokazuje, že rozhodně nejde o produkt určený pro běžný trh.

Pomocí této sondy bude možné měřit celkové zpoždění od vstupu po výstup. Na něm se tak pochopitelně nepodílí pouze grafická karta. Začíná to periferiemi (zde myší), pokračuje samotným PC s jeho OS, hrou, grafikou a jejím výstupem a končí to monitorem.

Sonda se připojí přes USB a do sady kromě ní patří také modifikovaná myš Logitech G203, s jejíž pomocí tak sonda změří zpoždění od kliknutí tlačítka po vyvolanou změnu na displeji.

Jde tak o velmi cenné nástroje pro tvorbu testů, které se jistě ukáží už v recenzích karet RTX 3080 a dalších. A zvláště LDAT může posloužit i při mnoha jiných testech monitorů či jiného hardwaru. Možná by šel upravit i pro testy periferií, ovšem ve své výchozí podobě je bohužel vázán právě na vstup jedné konkrétní myši.

Ceny souvisejících / podobných produktů: