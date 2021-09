NVIDIA Lovelace nemá být pro chudé: výkonná, ale drahá?

Začíná být zřejmé, že si ještě dlouhou dobu běžně nekoupíme novou grafickou kartu za doporučenou cenu. Sám Jensen Huang z NVIDIE nedávno uvedl, že nedostatek na trhu bude trvat dál, a zasáhne větší část příštího roku, což je předpoklad, který rozhodně nezastává sám a jde spíše o konsenzus .

NVIDIA by přitom měla už přibližně za rok představit novou generaci (Ada) Lovelace, což jednoduše znamená, že stav výrazně převládající poptávky nad nabídkou poznamená prakticky celou éru generace Ampere a v tomto klimatu tak má nastoupit nová generace, jež má být mnohem výkonnější než ta dnešní. Lze počítat s tím, že NVIDIA nabídne ceny srovnatelné s doporučenými částkami dnešních Amper?

RTX 40series 2022Q4-2023Q1 n5

3090 double performance



That's what I heard recently. Not sure if it's true. — Greymon55 (@greymon55) July 5, 2021

Nejen dle informací, které předložil leaker Greymon55 (via HardwareTimes ), máme počítat s obrovským nárůstem výkonu, a to zhruba i na dvojnásobek dnešních RTX 3090. Chystané čipy AD102 totiž mají mít až 144 SM v celkem 12 GPC, což by na stejných taktech samo o sobě představovalo zvýšení hrubého výkonu o 71 % na 66 TFLOPS. Zbytek pak mohou dodat právě vyšší takty dosažené i díky procesu TSMC N5 a změny v architektuře.

To ale bude také něco stát, a sice jednak více energie, přičemž od známých leakerů chodí zprávy, že máme počítat dokonce s až 500W výdejem tepla, což už vyvolává řadu otázek a pochybností. Provozovat půlkilowattové topné těleso už není jen tak a je zřejmé, že výsledná grafická karta by musela být obrovská, pokud by měla spoléhat na vzduchové chlazení, přičemž už karty dnešní generace bývají tak velké, že může být problém je nacpat i do větších skříní. Už ze spotřeby tak na nás kouká strašák luxusního zboží, které nebude jen tak pro někoho.

Není také divu, že se objevují už i odhady cen, jako jsou následující částky od Graphically Challenged

RTX 4090 - $2,999



RTX 4080 Ti - $1,999 (late release)



RTX 4080 - $1,199



RTX 4070 - $799



RTX 4060 Ti - $499



RTX 4060 - $399



RTX 4050 Ti - $329



RTX 4050 - $279

Čili "lidový" či herní hi-end v podobě RTX 4080 by podražil oproti předchůdci o 500 dolarů na 1200 a cena skutečného hi-endu by se mohla rovnou zdvojnásobit. A právě vzhledem k okolnostem, čili k očekávanému zvýšení výkonu v kombinaci s nedostatkem a ochotou lidí kupovat i předražené karty lze říci, že NVIDIA by skutečně mohla tolik žádat a nejhorší na tom je, že ani pak by se nedal očekávat prodej karet za skutečně doporučené ceny. Ale uvidíme, jak to dopadne.



