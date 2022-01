NVIDIA má problém se značkou Hopper, nárokuje si ji firma Dish Network

NVIDIA si v roce 2019 zaregistrovala značku NVIDIA Hopper a chce ji využít pro nejbližší příští řadu grafických akcelerátorů, zatímco herní karty by měly patřit spíše do generace Lovelace. NVIDIA přitom jen pokračuje ve své tradici využívat příjmení průkopníků vědy a v tomto případě se tím snaží uctít památku Grace Hopper, průkopnice počítačových věd, která mimo jiné stojí i za programovacím jazykem COBOL.

Od NVIDIE přitom očekáváme, že už během nejbližších měsíců svou generaci Hopper představí, ovšem nyní musí řešit problém spojený s využitím této značky, kterou si nárokuje firma Dish Network, neboť ji už delší dobu využívá pro své produkty z řad DVR a satelitních přijímačů. Nelze tak říci, že by šlo o produkty, které bychom si mohli plést s pokročilými akcelerátory založenými na 5nm čipech, nicméně to už je otázka soudní pře a případného vyrovnání mezi oběma firmami a také tu nejde pouze o samotná GPU.

Dish Network podala v této věci protest u US Patent and Trademark Office (USPTO) už 23. dubna minulého roku s tím, že produkty Hopper od NVIDIE by si lidé mohli plést s jejími produkty Hopper, Hopper Go, Hopper Duo, Hopper Plus a dalšími. Na straně NVIDIE je zase značka Hopper spojena jednak se samotnými čipy a výslednými akcelerátory, pak i různým softwarem, cloudovými službami či jistými "LCD devices".