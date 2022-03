NVIDIA made by Intel? Jensen Huang uvažuje o využití továren Intelu

Nebudeme až tak naivní, abychom si mysleli, že pokud jde o firemní tajemství NVIDIE a plány do budoucna, jsou konkurenční AMD a Intel stejně neinformované jako široká veřejnost. Sám Jensen Huang nyní uvedl, že pokud jde o tajné roadmapy jeho NVIDIE, konkurenti o nich dobře ví, neboť sama NVIDIA se s nimi o tyto informace dělí, takže není třeba rozdmýchávat paranoiu a šmahem odmítat možnost, že by si NVIDIA nechala své produkty vyrábět v továrnách konkurenta.

Intel nedávno nastartoval novou iniciativu IDM 2.0, která se týká právě i nabídky výrobních kapacit pro další firmy. Jinými slovy, Intel se chce sám stát konkurentem i samotného TSMC, do čehož spadají jeho nové plány na výrazné rozšiřování kapacit.

Co ale Jensen Huang prohlásil? Ten mluvil o tom, že strategií NVIDIE je diverzifikace a redundance na každé úrovni, což se týká i výroby čipů a konkrétně tedy využití všech nabízejících se možností v rámci partnerů a jejich výrobních technologií. Huang pak označil firmu Intel za skvělého partnera, v jehož zájmu je, aby NVIDIA využila jeho výrobní kapacity a tyto možnosti budou s velkým zájmem prozkoumány.

Huang také upozornil, že Intel pro NVIDII není neznámou firmou. Naopak je do dlouhodobý partner, s nímž spolupracuje v mnoha oblastech. Jde tu samozřejmě především o PC a o to, aby grafické karty NVIDIE fungovaly na platformách Intelu a vedle PC zmínil šéf NVIDIE také oblast superpočítačů.

Vše je tak zatím otevřeno a Jensen Huang neříká, že bude kapacity Intelu skutečně využívat. Jak uvádí, není to jako jít koupit mléko. Jde o dlouhé diskuse nad technologiemi, byznys modelem, kapacitami i samotnými výrobními procesy. Vše se musí pečlivě zvážit, obě společnosti si musí vyjít vstříc a do jisté míry i propojit své dodavatelské řetězce.

Nakonec se Huang vyjádřil na téma konkurence, která v případě trojice firem AMD, Intel a NVIDIA není vůbec tak nesmiřitelná, jak by se některým mohlo zdát. Ano, tyto firmy si konkurují, ale také se k sobě chovají korektně, dospěle a v řadě případů spolupracují nebo na sobě rovnou závisí. NVIDIA by například bez spolupráce s AMD nemohla nabízet své DGX, které (zatím) využívají procesory EPYC a to samé platí pro Intel a produkty NVIDIA HGX.

NVIDIA tak má u Intelu otevřené dveře a svým zájmem také do jisté míry podporuje jeho vizi, ve které se chce opět dostat do popředí z hlediska kvality svých výrobních procesů.

