NVIDIA možná už letos skončí s podporou generace Kepler

Grafické karty GeForce 600 přišly na trh již před devíti lety a už o necelý rok později je následovaly GeForce 700, opět většinou založené na generaci Kepler. Po nich pak postupně přišly na trh generace Maxwell, Pascal, Volta, Turing a Ampere, na jejichž podpoře se zatím nic nemění.

Majitelé GeForce 600 a 700 mohou být zatím v klidu, neboť grafické ovladače větve GeForce 470, které podporu daných karet ještě budou obsahovat, by měly ještě řadu nových verzí nabídnout. Poté ale už nastoupí další větev, a to dle očekávání GeForce 480, pro niž už to platit nebude, čili pak už se uživatelé budou muset spokojit s postupně zastarávajícími ovladači. Nyní jsou ale stále aktuální ovladače GeForce 460, které NVIDIA nabízí od konce minulého roku, čili už možná za několik týdnů nastoupí větev 470 a až poté bude podpora Kepleru ukončena, což by mohlo nastat někdy na přelomu tohoto a příštího roku.

Na druhou stranu je ukončení podpory starších karet signálem i k tomu, aby lidé upgradovali, což v dnešní době bohužel dost dobře nejde, respektive jde, ale ceny samotných karet jsou stále neuvěřitelně vyšponované. NVIDIA si tak nevybrala zrovna nejlepší období.



Server Phoronix také hlásí, že mezi linuxovými systémy bude dlouhodobá podpora větve R470 (LTSB - Long-Term Servicing Branch) trvat ještě tři roky. To platí konkrétně pro datacentrové akcelerátory, čili ne pro herní hardware.

