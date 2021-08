NVIDIA na Gamescom 2021: nové RTX/DLSS hry a balíček s Battlefield 2042

Bundle se hrou Battlefield 2042 má obvyklé podmínky. Platí pro zakoupené karty GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti nebo 3070 (včetně notebooků i sestav) v období mezi 24. 8. a 14. 9. Jako obvykle je také třeba daný hardware koupit ve spolupracujícím obchodě, jejichž přehled NVIDIA také nabízí

Dále si NVIDIA přichystala překvapení pro uživatele systémů Linux, a sice podporu DLSS v desítkách her pro DirectX 11 a 12, které běží v rámci Protonu od Valve. Jde například o Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding, F1 2020, Mechwarrior 5: Mercenaries či Necromunda: Hired Gun.

A pak tu máme nové hry, které využívají technologií DLSS a ray tracing, čili na ty NVIDIA přirozeně ráda poukazuje, aby dosud váhajícím hráčům poskytla další důvody k nákupu nové karty. I když aktuálně se tedy ani nemusí moc snažit.

Máme tu jednak marvelovku Guardians of the Galaxy vycházející 26. října, která bude podporovat jak DLSS, tak i ray tracing, a to konkrétně odrazy.

Dále tu je Dying Light 2: Stay Human, kteréžto pokračování využije ray tracing pro globální osvícení, stíny i odrazy, čili lze očekávat poměrně náročnou grafiku, kde se tak jistě uplatní i podporovaná technologie DLSS.





Příznivci adventur v klasickém stylu point and click se už také konečně už zítra (26. srpna) dočkají remasteru hry Myst.

Půjde tu o raytracované odrazy a DLSS, přičemž tato hra přichází také ve verzi pro VR headsety, čili vyšší snímkovací frekvence zde skutečně přijdou velice vhod. Dozvídáme se, že bude možné hru upscalovat až do 4864 x 2448 při cílových 90 FPS.





SYNCED: Off-Planet je PvP i PvE akční hra od Tencentu, která nabídne podporu ray tracingu pro odrazy i stíny.



Dále můžeme zmínit hry jako Bright Memory s DLSS a "plným balíčkem" ray tracingu, čili s odrazy, stíny, globálním osvětlením i kaustikou. Pak tu je Loopmancer s NVIDIA DLSS a ray tracingovými odrazy, stíny a globálním osvětlením, titul Chivalry 2 dostane nově podporu DLSS stejně jako Faraday Protocol a pak tu máme nový battle royale v podobě hry GRIT z divokého západu. Ta se už 1. září dostane do předběžného přístupu a rovnou nabídne podporu DLSS

Ceny souvisejících / podobných produktů: