NVIDIA nejspíš umožní rozlišit GeForce s omezovačem těžby Etherea

Už to vypadalo, že NVIDIA vypustí na trh nové verze GeForce RTX 3000 "Ampere" (snad až na RTX 3090) vybavené omezovačem výkonu těžby Etherea, aniž by nám dala před koupí šanci snadno zjistit, zda jde ještě o starou verzi, či právě novou. Hráčům, kteří nehodlají těžit, to může být vcelku jedno, neboť ti budou moci být ostatně rádi už jen za to, že se dostanou alespoň k nějaké kartě. Těžaři se ale pochopitelně budou pídit po starších verzích.

Dle Igor's Lab se tak NVIDIA nakonec rozhodla, že umožní nové verze karet nějakým způsobem označit, ale ještě se má řešit to, jakým způsobem se tak stane. NVIDIA tak už o tom má jednat se svými AIB partnery, což je ostatně další známka toho, že nové verze karet opravdu nastoupí.

Dozvídáme se, že NVIDIA možná nechá rozhodnutí zcela na AIB výrobcích, kteří si tak sami určí, jak budou nové karty označeny, přičemž nějakým způsobem prý označeny musí být. Ostatně toto označení může být pouze přechodné, neboť výkonné a moderní GeForce se na skladech obchodů stejně neohřejí, takže brzy po nástupu nových verzí už bude jasné, že nově prodávané karty budou mít omezovač. Na druhou stranu, je tu ještě pozdější možný bazarový prodej, v němž by se hodilo mít také možnost rozlišit starou a novou verzi karty.

Dle starších zpráv by nové verze GeForce měly dorazit někdy v polovině tohoto měsíce, ale to samozřejmě není jisté.



