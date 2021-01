NVIDIA opět zvažuje výrobu karet určených speciálně pro těžbu

NVIDIA se o možnosti výroby takových karet zmínila na 19. ročníku J.P. Morgan Tech/Auto Forum Conference, kde tak mluvila o speciální edici karet, jež by mohly být založeny na čipech, které se z hlediska využití v klasických grafikách moc nepovedly. Mohly by tak mít poškozeny třeba texturové jednotky či jiné části, které by stejně v těžebním speciálu zůstaly nevyužity.

Takové karty by rovněž zcela postrádaly obrazové výstupy, a mohly by tak být využity pouze pro výpočetní účely a to pochopitelně ne nutně těžbu. Nicméně rozjet výrobu takových produktů si vyžádá svůj čas a NVIDIA se zde opět ocitá na tenkém ledě. Těžba na grafikách se totiž může opět přestat vyplácet a zatímco normální grafické karty by si velice rádi koupili hráči, osekané akcelerátory se budou na trhu udávat už mnohem hůř.

Nicméně společnost NVIDIA dle její CFO Colette Kress o výrobě nových těžebních speciálů přinejmenším uvažuje, přičemž mluví o restartu řady CMP (GPU určená pro těžbu), jež známe už z roku 2018

Colette Kress také uvedla, že nemá žádný přehled o tom, kolik z prodaných karet GeForce RTX 3000 nakonec skončí ne jako herní grafiky, ale jako "těžební náčiní". Čili pak je pochopitelně obtížné vhodně reagovat a NVIDIA je jinak přesvědčena, že zájem zákazníků z řad samotných hráčů sám o sobě snadno stačí na to, aby pokryl celkovou nabídku.

Proto se dá soudit, že NVIDIA se do výroby CMP zrovna nepohrne, když aktuálně stejně řeší spíše navýšení produkce klasických grafických karet, z nichž řada prostě padne do rukou těžařů, s čímž nikdo stejně nic neudělá. NVIDIA tak asi nebude riskovat výrobu těžebních speciálů, jež by se mohla vyplatit snad jen tehdy, pokud by existovaly značné zásoby chybových GPU nevhodných pro klasické grafiky, ale využitelných pro těžbu.

Neexistuje tak jednoduché řešení a zájemci o novou grafiku si mohou dnes leda počkat na zlepšení situace s dostupností, které je zatím v nedohlednu, anebo mohou akceptovat aktuální ceny na trhu, kartu si objednat a doufat, že dorazí co nejdříve.

