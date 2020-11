NVIDIA plánuje univerzálně fungující odpověď na AMD Smart Access Memory

Není tak divu, že pro NVIDII jde o něco, co by sama ráda nabídla a díky serveru GamersNexus nyní víme, že právě NVIDIA plánuje svou odpověď na Smart Access Memory. Bude ale schopna nabídnout opravdu to samé, co AMD, když jde v tomto případě o spolupráci jeho grafické karty s jeho procesorem?

Smart Access Memory umožní v případě spojení procesoru Ryzen 5000, desky s X570 a karty Radeon RX 6000 to, aby Ryzen mohl využít (téměř) celou kapacitu paměti Radeonu, k níž tak přistupuje přes sběrnici PCIe 4.0 x16. Obvykle přitom platí omezení na využití maximálně 256 MB paměti karty, které tak AMD Smart Access Memory odstraňuje.

A můžeme se ptát především na to, proč musí jít zrovna o procesory Ryzen 5000 a desky s X570? Sběrnici PCIe 4.0 nabízí i Ryzen 3000 a desky s B550 a zvláště ta podmínka, že je nutný čipset X570, vyznívá jako zcela umělá.

Informace serveru GamersNexus tomu přitom nasvědčují, neboť dle nich chce NVIDIA nabídnout tu samou věc na platformách Intel i AMD, a to bez ohledu na podporu sběrnice PCIe 4.0. Skoro jako by se NVIDIA najednou začala chovat jako AMD a naopak, ale uvidíme. NVIDIA zatím neprozradila, kdy by svou verzi Smart Access Memory měla připravit, ovšem pokud poskytne to samé na svých existujících kartách, bude v podstatě jasné, že omezení firmy AMD na nejnovější hardware jsou veskrze umělá.

Jde v podstatě jen o možnost zpřístupnit procesoru celou paměť grafické karty a odstranění dlouho platného omezení na 256 MB. Ostatně už z prezentace AMD vyplynulo, že toto omezení je v podstatě jen relikt minulosti z dob, kdy kapacita paměti grafických karet nebyla tak vysoká jako dnes a dle vyjádření NVIDIE je možnost odstranit či zvednout daný limit standardně zahrnuta ve specifikacích rozhraní PCIe.

NVIDIA tak udává, že její hardware už takovou funkci podporuje, ale ta musí být nejdříve aktivována, na což si ještě chvíli počkáme, přičemž půjde o SW aktualizace pro Ampere. Můžeme se také prý těšit na podobný zisk výkonu jaký ukázalo i AMD. A pokud to bude skutečně tak, že alternativa od NVIDIE bude fungovat na více platformách bez nutnosti podpory PCIe 4.0, nebude to pro AMD dobrá vizitka. V jeho případě jsme byli zvyklí spíše na nabídku univerzálních a otevřených řešení a tuto představu nám dnešní podoba Smart Access Memory nabourává.

