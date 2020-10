NVIDIA potichu odsunula nástup RTX 3070 na konec října

NVIDIA tak potichu změnila datum dostupnosti karet GeForce RTX 3070 i na svých stránkách a kde dříve bylo datum 15. 10. 2020, tam je už 29. 10. Karty tak vstoupí na trh den poté, co AMD ukáže své nové Radeony a těžko říci, zda je tu v tomto ohledu nějaký záměr NVIDIE.

NVIDIA GeForce RTX 3070 představuje nejbližší příští model z nové generace Ampere, který má za cenu 500 dolarů nabídnout už jiný čip než karty RTX 3090 a 3080, a to GA104. Ten na RTX 3070 nabídne 5888 CUDA jader a kupodivu stále 8 GB GDDR6 se 14 Gb/s na pin na 256bitové sběrnici, čili úplně stejný paměťový subsystém jako karta RTX 2070. I tak je ale RTX 3070 prezentována jako rychlejší model v porovnání s RTX 2080 Ti.

Server VideoCardz informuje, že se opozdí rovněž rozeslání testovacích vzorků a tak trochu zbytečně čeká na oficiální potvrzení NVIDIE. To je ale už zbytečné, když nové datum visí na jejích stránkách, a to i v různých jazykových verzích. Spíše se můžeme dohadovat o příčině tohoto pozdržení, ale i ta je v podstatě zřejmá a ukazuje na ni třeba následující snímek opět ze stránek firmy NVIDIA.

NVIDIA by nám totiž chtěla usnadnit práci s hledáním již dva týdny prodávaných karet RTX 3080, které ovšem stále sama nemá na skladě. A co se týče odkazovaných českých obchodů, dva z nich nemají ani stanovené ceny karet, takže si je nelze předobjednat. U posledního to jde, ovšem karty jsou opravdu zoufale předražené a nedostupné s očekávaným naskladněním ke konci října nebo i listopadu.

Je tak zcela zřejmé, že tu vládne velký nedostatek a vzhledem k odložení nástupu RTX 3070 to nebudou nové paměti GDDR6X, ale samotná nová GPU. Na trhu nám tak vzniká jedno velké vakuum a nelze si nevšimnout toho, že z něj mizí i výkonnější verze RTX 2000. Ty se ještě sice koupit dají, jenomže proč by je dnes někdo chtěl, když jejich ceny spíše neklesají a výjimečně jen mírně pod cenu, za kterou by se v ideálním případě měla prodávat RTX 3080. Na pokles cen starých RTX 2000 tak opravdu nelze čekat, když ty už mizí z trhu.

AMD tak má nyní příležitost oslovit zákazníky otrávené nezvládnutým nástupem nových Ampere.



