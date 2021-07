NVIDIA předvedla ray tracing na systému s procesorem ARM

NVIDIA ukázala na Game Developers Conference konkrétně dvě dema, která jsou o technologiích GeForce RTX na platformě ARM, s níž má ostatně tato firma bohaté zkušenosti a do budoucna s ní počítá i v případě superpočítačů či počítačů pro automotive. Nyní ale jde evidentně o ray tracing ve hrách a NVIDIA chce ukázat, že ten může fungovat na mnohem širší základně zařízení.

První demo využívá známý titul Wolfenstein: Youngblood, což je pochopitelná volba vzhledem k tomu, že tato hra je založena na id Tech 6 využívajícím OpenGL či Vulkan, neboli potřebné multiplatformní API. A pak je to demo The Bistro od Open Research Content Archive, které zase má být založeno na enginu Amazon Lumberyard (upravený CryEngine). NVIDIA ale mluví o tom, že The Bistro využívá její "sample framework".