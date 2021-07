NVIDIA připravuje novou verzi DLSS s režimem Ultra Quality

Jak dobře víme, dnes technologie DLSS využívá jako nejvyšší nastavení režim Quality, který představuje dvoutřetinové cílové rozlišení, čili pokud hrajeme na monitoru s rozlišením Full HD

(1920 x 1080), ve skutečnosti se hra renderuje v HD (1280 x 720).

Rozlišení: AMD FSR v. NVIDIA DLSS Nastavení Škálování 8192×4320 (8K) 3840×2160 (4K) 2560×1440 1920×1080 AMD FidelityFX Super Resolution Ultra Quality 77,0% 1,30x 6302 3323 2954 1662 1970 1108 1477 831 Quality 66,6% 1,50x 5461 2880 2560 1440 1706 960 1280 720 Balanced 58,8% 1,70x 4819 1270 2259 1270 1506 847 1129 635 Performance 50,0% 2,00x 4096 2160 1920 1080 1280 720 960 540 NVIDIA Deep Learning Super Sampling Quality 66,6% 1,50x 5461 2880 2560 1440 1707 960 1280 720 Balanced 58,0% 1,72x 4752 2506 2227 1253 1485 835 1114 626 Performance 50,0% 2,00x 4096 2160 1920 1080 1280 720 960 540 Ultra Performance 33,3% 3,00x 2731 1440 1280 720 853 480 640 360

My přitom zatím nevíme, kolik procent cílového rozlišení bude představovat nový režim Ultra Quality, ale mohlo by to být kolem 75 %. A lze očekávat, že v takovém případě už bude výsledek prakticky nerozeznatelný od originálu, ale také se pochopitelně dočkáme nejmenšího nárůstu snímkovací frekvence.

A pokud půjde skutečně o 75 % nebo snad 77 %, mohli bychom si v takovém případě i srovnat nejkvalitnější režimy technologií DLSS a FSR. To ale můžeme v případě režimů Quality, kde v obou případech jde o dvoutřetinová rozlišení, respektive bychom mohli, kdyby už existovala nějaká hra, která podporuje zároveň DLSS i FSR.