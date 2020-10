NVIDIA připravuje pro příští rok DPU BlueField-2 pro akcelerované sítě

BlueField-2 patří mezi Data Processing Unit (DPU), s nimiž přišla právě společnost Mellanox jako s čipy, které budou akcelerovat výkon síťových zařízení. Tuto celou iniciativu tak zdědila, respektive si ji koupila NVIDIA i s celým Mellanoxem a ten tak nyní už pod její taktovkou připravuje pro příští rok novou verzi původních BlueField. Jejich vzorky už jsou nyní k dispozici.

Jednotky DPU jsou založeny na procesorových jádrech s architekturou ARM a pak různých akcelerátorech pro různé účely.

Máme tu v BlueField-2 konkrétně osm jader ARM Cortex-A72 s párem VLIW akcelerátorových enginů a také se síťovým NIC ConnectX-6 DX, který zajišťuje vlastní konektivitu. DPU tak jako specializovaný čip bude odlehčovat zátěž hlavním procesorům. A právě DPU plně spadají do snahy NVIDIE vytvořit vlastní serverový ekosystém, pro nějž zatím nemá vlastní procesorovou architekturu, ale to se může změnit, pokud jí bude umožněno akvizovat společnost Arm Ltd.

NVIDIA si přitom chystá dva produkty s novým DPU, a to karty BlueField-2 a BlueField-2X. První bude SmartNIC s DPU a dvěma 100GbE Ethernet/InfiniBand porty, která umožní také provozovat NVMe-over-Fabric, čili napojení vzdálených úložných zařízení pomocí NVMe.

Bluefield-2X už obsahuje DPU, ale také GPU generace Ampere pro další akceleraci síťových úloh a kdo ví čeho ještě. NVIDIA zde ráda mluví o tzv. in-network computing a vypadá to, že neplánuje použít zrovna malé GPU, ale asi rovnou hi-endové GA102.

NVIDIA už má také plány na další dva roky, čili pro rok 2022 to jsou BlueField-3 a BlueField-3X. A pak BlueField-4 pro rok 2023. Cílem bude pochopitelně navyšovat výkon, ale také síťovou propustnost až na 400 TOPS pro AI a 400 Gb/s. Celá strategie pak připomíná dobře známou architekturu CUDA. NVIDIA se totiž zákazníkům chystá nabízet celé řešení v rámci Data Center Infrastructure-on-a-Chip Architecture (DOCA), a to včetně softwarové výbavy a programovacího modelu. Vývojáři budou mít k dispozici příslušné SDK a knihovny a už nyní také vybraní partneři mají k dispozici první vzorky karet BlueField-2.

