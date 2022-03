NVIDIA prý informovala své partnery o poklesu cen dodávaných GPU

NVIDIA dle serveru wccftech a jeho zdrojů informovala své partnery z řad AIC (Add-In Card) či AIB (Add-In Board) o tom, že bude zlevňovat svá GPU. Mezi AIC firmy NVIDIA patří celá řada firem jako Asus, Gigabyte, MSI, EVGA, PNY a další výrobci karet, kteří se mohou těšit na to, že jim začnou být dodávána o 8 až 12 procent levnější GPU. A to by se mělo promítnout také v koncových cenách, čili lze předpokládat, že pokles cen grafických karet se v nejbližší době nezadrhne. Zároveň je ale třeba poznamenat, že se to neprojeví hned, ale nejdříve za několik týdnů.

Růst cen grafických karet přitom dospěl ke svému novodobému vrcholu během loňského prosince a od té doby ceny vytrvale klesají, i když naposledy se tempo trošku zpomalilo. To ale nemusí nic znamenat, zvláště když se nyní objevil další důvod pro zlevňování. Ostatně ceny karet jsou stále ještě desítky procent nad doporučenými částkami, takže stále je kam klesat a o cca deset procent levnější GPU sama nezařídí, abychom se dostali na MSRP.

Co ale mělo NVIDII přimět k tomu, aby svá GPU zlevnila? Krom očividného brzkého nástupu konkurenčních Intel Arc Alchemist, které přinejmenším sníží nedostatek karet na trhu, má jít i o lepší výtěžnost grafických čipů Ampere v továrnách Samsungu. NVIDIA se také mimochodem chystá alespoň po omezenou dobu vyrábět a prodávat jak staré Ampere, tak i nové 5nm Ada (Lovelace), čili i to přispěje k lepší dostupnosti.

Za zmínku stojí také to, že Merge Etherea dle Ethereum Foundation má nastat do konce 2. kvartálu, což by znamenalo konec klasické těžby ETH na grafických kartách. Ale zda to opravdu nastane, to je otázka, stejně jako to, zda se rychle neobjeví některá jiná měna pro těžbu na grafikách, jejíž hodnota začne rychle růst. Kandidátů je celá řada, nicméně NVIDIA mohla zohlednit právě i situaci na poli kryptoměn, což by se odrazilo nejspíše v poklesu výroby těžebních akcelerátorů a uvolnění kapacit pro výrobu herních GPU.

Tak či tak, vypadá to nadějně.



Ceny souvisejících / podobných produktů: