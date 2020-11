NVIDIA prý prodala těžařům Ampere za 175 milionů dolarů

Tato informace přichází od analytika Mitche Stevese (RBC Capital Markets), dle nějž jde alespoň o 175 milionů dolarů, které získala NVIDIA prodejem karet GeForce RTX 3000 těžařům kryptoměn. Dle Bitcoin.com za tím stojí i to, že v průběhu prosince má nastoupit upgrade pro blockchain Etherea známý jako Ethereum 2.0, který má zvláště zohlednit těžbu na moderním a efektivním hardwaru, což Ampere prý splňuje, a tak je o tuto generaci velký zájem.

Ovšem krom toho, že NVIDIA si může své karty prodávat komu chce, nejde dle jejích finančních výsledků o zas tak moc podstatnou částku. V rámci herního segmentu, do nějž pochopitelně budou patřit i těžařům prodané GeForce, NVIDIA v posledním kvartálu utržila 2,271 miliardy dolarů. Čili i tak měly na běžný trh putovat karty v hodnotě kolem 2,1 miliardy dolarů.

Jde ale spíše o význam této zprávy v souvislosti s tím, jak se NVIDIA tváří a co říká o své frustraci, že nemůže hráčům nabídnout dostatek karet. GeForce jsou prostě a jednoduše především herní produkty, které by se měly dostat do rukou právě hráčům, s čímž NVIDIA navenek souhlasí a jistě i sama dobře ví, že přílišná závislost na velice vrtkavém zájmu těžařů se jí může vymstít, jako se jí ostatně vymstila právě před dvěma lety v době nástupu generace Turing.

Tehdy ale byla situace na trhu odlišná. Vlna těžby kryptoměn přišla až spíše ke konci cyklu generace Pascal a její opadnutí způsobilo, že NVIDII zůstaly miliony starých GPU na skladě, a to v době, kdy už se chystala vypustit právě generaci Turing. Nyní zatím nic takového opravdu nehrozí. S odbytem zbývajících Turingů není žádný problém a nové Ampere se prodají hned, jak dorazí na trh, takže pokud NVIDIA jejich část může sama výhodněji prodat těžařům, proč by toho nevyužila? Na druhou stranu, zákazníci z řad hráčů to zase nemusí pochopit, což je zase jejich právo, jenomže jejich problém je zároveň ten, že aktuálně to NVIDII opravdu nemohou "natřít" tak, že natruc koupí konkurenční Radeon. Leda tak některý ze zbývajících prvních Navi.



