NVIDIA Reflex vs. AMD Radeon Boost: co je lepší pro rychlejší odezvu?

Youtuber Battle(non)sense tak mohl pomocí speciálně upravené myši a monitorového senzoru vyzkoušet, jaký dopad mají technologie NVIDIA Reflex a AMD Radeon Boost na zpoždění mezi vstupem a výstupem.



Jak vidíme na snímku, měřicí systém zde zaznamenává okamžik stisku myši a pomocí senzoru pak měří, jak dlouho trvalo, než monitor ukázal odezvu tohoto stisku, čili výstřel zbraně. O to v kompetitivních hrách pochopitelně jde, neboť tam nám počítač se svižnější odezvou může zařídit výhodu.

Je ale nutno upozornit, že NVIDIA Reflex a AMD Radeon Boost jsou dvě zcela odlišné technologie, i když ty sledují stejný cíl. Reflex se snaží optimalizovat spolupráci mezi procesorem a grafickou kartou, aby se co nejvíce snížilo zpoždění, přičemž Radeon Boost sází na prosté zvýšení snímkovací frekvence, které má samozřejmě také za následek nižší zpoždění. Funguje tak, že snižuje rozlišení hry při pohybu, kdy si toho hráč moc nevšimne, díky čemuž dosahuje vyšších FPS. Pokud se obraz nehýbe, rozlišení se vrátí na plnou úroveň, a tím i kvalita.

NVIDIA Reflex ovlivňuje práci systému z hlediska pipeline mezi CPU a GPU. Procesor připravuje snímky pro vykreslení na GPU a pokud se stane, že GPU nestíhá, může se mu kupit práce, což způsobí pozdější zpracování připravených snímků, a tedy i zvyšující se zpoždění. Čili díky technologii Reflex bude CPU posílat grafice práci akorát na čas.

Vedle toho tu navíc máme další dvě technologie, které ale pracují na úrovni grafických ovladačů, a to Nvidia Low Latency Mode a Radeon Anti-Lag. To znamená, že tyto technologie zajišťující rovněž snížení latencí mohou pracovat bez přímé podpory jednotlivých her, ovšem to znamená i potenciálně nižší dopad na zpoždění. Reflex a Radeon Boost tak mohou být výkonnější, ale vyžadují implementaci v rámci herního enginu.

Nakonec tu máme ještě jednu věc, která se přibližuje k technologii Reflex, a to je nastavení stropu pro snímkovací frekvenci. Je ale logicky třeba zvolit vhodnou hodnotu, a to nejlépe takovou, která už představuje limit pro výkon grafické karty.

A jak ukazují výsledky testů, které provedl Battle(non)sense, nastavení stropu může být někdy i lepší než Nvidia Low Latency Mode. Technologie Reflex pak dokáže být lepší a navíc nevyžaduje, abychom si hráli s nastavením stropu, což je ostatně velice důležité, neboť běžný uživatel zpravidla nemá šanci si latenci změřit, takže pro něj bude mnohem lepší a jistější využít Reflex.

Radeon Anti-Lag pak zhruba odpovídá účinku Low Latency Mode a pokud jde o Radeon Boost, který dle těchto testů nemá oproti Reflexu šanci.



