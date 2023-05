Nvidia se stává firmou pro AI místo herních GPU, výpočetní divize zažívá rekordy

Mnohým hráčům se to asi nebude líbit, ale pro společnost Nvidia už patrně nejsou tím nejdůležitějším trhem. Ta už si od dob zavedení technologie CUDA pro výpočty na grafických kartách dobře uvědomuje, že serverový trh a výpočetní technologie nejsou něčím, co by bylo dobré zanedbávat, a nyní s velkým boomem technologií umělé inteligence se úloha výpočetních GPU stává ještě o to důležitější. Profitují z toho pochopitelně i hráčské grafické karty, nicméně poslední finanční výsledky Nvidie jasně ukazují, kde se firmě daří především.

Samotná Nvidia za poslední čtvrtletí (Q1/FY24) vykázala příjmy ve výši 7,19 mld. USD, což je proti minulému čtvrtletí (Q4/FY23) o solidních 19 % více, nicméně meziročně (proti Q1/FY23) je to stále docela nepříjemný 13% pokles. Zde by bylo dobré upozornit, že Nvidia uvádí svá čtvrtletí podle fiskálních roků. Čistý zisk firmy ale činí 2,04 mld. USD, což je nárůst o 44 % proti minulému čtvrtletí a dokonce i meziročně jde o 26 % více. Nvidia vykazuje čistou marží přes 28 %, což je hodně vysoké číslo (a také ukazuje, že Nvidia je velmi dobře schopna prodávat za částky značně nad své náklady). V nich je třeba i výzkum a vývoj, do něhož šlo výrazných 1,88 mld. USD, tedy 26 % příjmů firmy (stejně dává i AMD, nicméně u Intelu je to dokonce 35 %).



Jak vidíme z tabulky, divize Data Center už Nvidii přináší 4,28 mld. USD, tedy tvoří 60 % příjmů společnosti. Jde o historický rekord a meziroční 14% nárůst. Divize Gaming s herními grafikami sice proti minulému čtvrtletí zažila nemalé oživení, ale meziročně jde stále ještě o 38% propad (loni ještě stále dobíhala kryptoměnová horečka). Professional Visualization s 295 mil. USD také rostlo proti minulému čtvrtletí, ale meziročně jde o propad na méně než polovinu. Kupodivu moc nerostla automobilová divize, ačkoli se objevuje stále více a více aut obsahujících systémy částečně autonomního řízení. Ty obvykle obsahují právě výpočetní hardware od Nvidie.

Zde ještě podotkněme, že díky zprávám o velkých úspěších AI divize a velkém výhledu do budoucna v tomto ohledu stoupla hodnota akcií Nvidie o 24 % a dnes (prozatím) o dalších 2,5 %. Firma už hodnotou atakuje hranici 1 bilionu USD (nyní 963 mld. USD). Prozatím jde o firmu s 6. největší hodnotou na světě (a pátou na amerických burzách) za společnostmi Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet (Google) a Amazon.