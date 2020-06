NVIDIA si prý chystá další dvě verze GeForce GTX 1650

Nástup dvou nových verzí turingovského low-endu se s nástupem Ampere nevylučuje. Jednak nelze čekat zásadní změny a potom by NVIDIA měla stejně nejdříve připravit výkonné verze Ampere a až po řadě měsíců může přijít řada na novou generaci slabších karet, což je obvyklý postup.

Podívejme se ale spíše na to, jaké dvě další verze karty GeForce GTX 1650 by dle serveru Tom's Hardware měly dorazit na trh.



GeForce GTX 1650 TU106 GeForce GTX 1650 TU116 GeForce GTX 1650 GDDR6 GeForce GTX 1650 GPU architektura Turing (TU106) Turing (TU116) Turing (TU117) Turing (TU117) CUDA jádra 896 896 896 896 Texturovací jednotky 56 56 56 56 ROP 32 32 32 32 Základní takt 1 410 MHz 1 410 MHz 1 410 MHz 1 485 MHz Turbo 1 590 MHz 1 590 MHz 1 590 MHz 1 665 MHz Rychlost pamětí 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 8 Gbps Kapacita/typ pamětí 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR5 Sběrnice 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Propustnost pamětí 192 GBps 192 GBps 192 GBps 128 GBps L2 Cache 1MB 1MB 1MB 1MB TDP 75W 75W 75W 75W Počet tranzistorů 10,8 miliard 6,6 miliard 4,7 miliard 4,7 miliard Velikost čipu 445 mm² 284 mm² 200 mm² 200 mm²

Dnes NVIDIA nabízí dvě verze karty GTX 1650, a to původní s paměťmi GDDR5 a novější s podstatně rychlejšími GDDR6, jejichž přínos je však na druhé straně snížen poklesem taktů GPU. Právě z této nové karty by měly vycházet i další dvě verze, které dle tabulky slibují veskrze stejné specifikace včetně taktů GPU, jeho konfigurace i paměťového subsystému.

Jde tak o to, že jedna je založena na GPU Turing TU116 původně ze série GeForce GTX 1650 Super až GTX 1660 Ti a druhá dokonce na RTX jádru TU106, které se montuje do karet GeForce RTX 2060 až RTX 2070. Jde tak o více než dvakrát větší čip vybavený 2304 CUDA jádry, která by musela být značně osekána, a to i o veškerá jádra RT i Tensor.

Informace o těchto kartách pochází z databáze AIDA64, přičemž majiteli nové GTX 1650 by mohlo být vcelku jedno, zda je ta založena na TU117, TU116 či dokonce TU106. Pro nás je ale zajímavý mimořádně velký rozsah použitých GPU, které by NVIDIA mohla takto nasadit. Je samozřejmě možné, že ta sedí na zásobě mimořádně nepovedených, ale stále veskrze funkčních GPU TU106 a ví, že je nejlépe udá na veskrze populárních kartách GTX 1650 (5. místo ve Steam Survey ), a to zvláště v této době, když už se blíží vypuštění generace Ampere. GTX 1650 založená na velkém TU106 by se tak mohla stát zajímavou raritou.

