NVIDIA si prý chystá novou verzi RTX 3060 Ti se zbrusu novým GA103

NVIDIA v poslední době představila kartu RTX 3090 Ti, která se liší od původní RTX 3090 v podstatě stejně jako nová RTX 3080 12GB od původní 10GB verze. Má tak o 2 jednotky SM navíc a rychlejší paměti, přičemž RTX 3080 12GB, jak je zřejmé z jejího označení, dostala i 2 GB paměti navíc. Ovšem ani tak nejde o nový model (SKU), což v případě RTX 3090 Ti platí, čili pod GeForce RTX 3080 se prostě řadí původní 10GB i nová 12GB verze. To rozhodně nepřináší lepší přehled do nabídky karet NVIDIE, která měla možnost novou kartu odlišit třeba jako RTX 3080 Super, ale z nějakého důvodu tak neučinila.

GeForce RTX 3060 Ti s čipem GA103, který jsme donedávna neznali, než se ukázalo, že půjde o základ pro Pokud by tak měla nastoupit nová kartas čipem, který jsme donedávna neznali, než se ukázalo, že půjde o základ pro mobilní GeForce RTX 3080 Ti . Díky ovladačům NVIDIA Studio verze 511 se ale ukazuje, že může jít i o základ pro RTX 3060 Ti:

NVIDIA_DEV.2414 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti”

ID 2414 totiž má dle VideoCardz odpovídat právě GPU GA103, což lze určit z databáze s PCI Device ID.

A pokud se nová RTX 3080 s 12GB pamětí může řadit prostě mezi původní RTX 3080, mohla by tak samozřejmě nastoupit i RTX 3060 Ti s více CUDA jádry, neboť GA103 jich má disponovat až 7680 (60 SM), zatímco dnešní RTX 3060 Ti má 4864 jader. Co se týče ovšem paměti, ta vzhledem k 256bitovému rozhraní téměř s jistotou zůstane na 8 GB, ovšem mohla by pochopitelně být v lepší verzi než se 14 GT/s. Anebo také může jít prostě RTX 3060 Ti se stávajícími specifikacemi.

NVIDIA tak vnese další trošku zmatku do své nabídky, ale to bude samozřejmě ve snaze přinést na trh co možná nejvíce karet. Je totiž jasné, že i když má být mobilní GeForce RTX 3080 Ti trošku osekána na 58 SM, stále tu budou k dispozici čipy, které se v této kartě nebudou moci použít, ale zato se budou hodit pro slabší kartu. Otázka je jen ta, že tato karta bude mít stejné specifikace jako stará verze, nebo půjde o něco lepšího.



GeForce RTX 3070 Ti se 16 GB paměti, která bude v podstatě stejná jako původníé RTX 3070 Ti, jen s dvojnásobnou kapacitou svých GDDR6X. Tyto karty od firem Asus či Gigabyte se již objevily v Nově se také objevily další informace o chystanésepaměti, která bude v podstatě stejná jako původníé RTX 3070 Ti, jen s dvojnásobnou kapacitou svých GDDR6X. Tyto karty od firem Asus či Gigabyte se již objevily v registraci EEC

