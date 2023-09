Nvidia snižuje cenu GeForce RTX 4060 Ti, aby lépe konkurovala AMD

Nvidia je dobře známá svou sebevědomou cenotvorbou, která ji ale přesto vychází a dlouhodobě drží většinu trhu s grafickými kartami. Moc jí to ale nevyšlo s řadou GeForce RTX 4060 (včetně Ti), která se setkala se značným nezájmem ze strany zákazníků. Ta měla buď málo paměti a nic moc cenu (8GB verze) nebo sice hodně paměti, ale za velmi špatnou cenu (16GB verze), navíc s ne zrovna výrazným výkonnostním rozdílem proti předchozí generaci. A toto platilo ještě v situaci, kdy AMD nemělo odpověď na karty Nvidie s novou architekturou RDNA 3.

Ty ale nedávno přišly v podobě Radeonů RX 7700 XT a RX 7800 XT, které mají konkurovat GeForce RTX 4060 Ti 16GB a RTX 4070. Zatímco však GeForce vyjdou na 499, resp. 599 USD, Radeony jen na 449, resp. 499 USD. Není divu, že to vyvolalo tlak na Nvidii, která snížila cenu 16GB varianty RTX 4060 Ti na 449 USD, což by u nás mohlo znamenat pád ceny o cca 1000-1500 Kč. Zatím to nevypadá, že by se měla snížit cena u RTX 4070 (599 USD) nebo RTX 4060 Ti 8GB (399 USD). Je však možné, že cenový tlak AMD přinutí Nvidii později ustoupit i u těchto karet.