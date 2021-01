NVIDIA snižuje nároky pro udělení certifikace G-Sync Ultimate

Aktualizace: NVIDIA přišla se svým komentářem, v němž vysvětluje své rozhodnutí zmírnit požadavky na certifikování monitorů jako G-Sync Ultimate. Uvádí, že ji k tomu přiměly nové monitory využívající technologii OLED anebo také vícezónové podsvícení pomocí postranních diod (tzv. edge-lit), které v obou případech dosahují pozoruhodného kontrastu už při 600 či 700 nitech. G-Sync Ultimate také dle tohoto vyjádření nikdy vyloženě nevyžadovalo podsvícení s 1000 nity anebo certifikaci DisplayHDR 1000. Krom toho byl monitor Acer X34 S (pouze 400 nit a HDR 400) zařazen mezi G-Sync Ultimate omylem, což bylo napraveno. Dále už zpráva pokračuje v původním znění.

Souboj mezi Adaptive-Sync (FreeSync) a G-Sync byl nerovný především kvůli tomu, že G-Sync s sebou navíc nese v případě monitorů nezanedbatelný náklad navíc v podobě ceny za potřebný hardwarový modul. Kvůli tomu se mohly a mohou pravým G-Sync pochlubit spíše jen drahé herní monitory, zatímco FreeSync dnes nabízejí monitory prodávané i doslova za pár tisíc korun.

Výběr monitorů s G-Sync Ultimate nyní čítá jen 16 modelů, pokud NVIDIA eviduje všechny, a to především od společnosti Acer a Asus. Možná proto se tak NVIDIA na konci minulého roku rozhodla nároky na udělení této certifikace snížit, což se dalo zjistit už minulý týden na CES 2021, kdy byly představeny nové modely s VESA DisplayHDR 600 a G-Sync Ultimate.

Tento server ostatně v posledních dnech do NVIDIE stále "šťouchá" a snaží se dosáhnout její reakce a vysvětlení toho, jaké jsou aktuální nároky na udělení certifikace G-Sync Ultimate. Ostatně je pravda, že NVIDIA dříve uváděla , že toto označení získají pouze monitory s DisplayHDR 1000. Aktuálně už v příslušné tabulce ale visí jen Lifelike HDR , do čehož se ale dá schovat v podstatě cokoliv, a to i HDR, které v podstatě žádný přínos nemá.