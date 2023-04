Nvidia srovnává latence s Reflex v Counter Striku 2: RTX 4070 se zlepší o 20 %

Grafické karty GeForce RTX 900 a novější budou moci využít technologii Nvidia Reflex pro snížení latencí ve hře Counter-Strike 2. Tato funkce snižuje dobu mezi provedením akce (např. klikem myši) a zobrazením provedení této akce na monitoru. Nvidia nyní prezentovala výsledky toho, jaké mohou být latence ve hře se zapnutím a vypnutím této funkce, a to na na různých grafických kartách. Z toho např. vyplynulo, že zrychlení bude patrné především na starších grafických kartách, které mají latence větší než ty novější.



Když se podíváme např. na GeForce GTX 1060, tak při hraní ve 1440p na nastavení Max s procesorem Intel Core i9-12900K se latence dostávají z 26 ms na 17 ms, což je 35% vylepšení, a to není málo. V případě RTX 3060 byly výchozí latence bez Reflexu 16 ms (tedy zhruba tolik, kolik má GTX 1060 s Reflexem) a po zapnutí funkce se dostala na 11 ms. To máme 31% snížení latencí. Nakonec je tu ještě připravovaná GeForce RTX 4070, která by se měla představit za 5 dní, v jejímž případě došlo k 20% zkrácení latencí z 10 na pouhých 8 ms. Připomeňme, že Nvidia Reflex podporují např. hry Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant, a již zmíněný Counter-Strike 2.