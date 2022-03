NVIDIA údajně na oplátku zaútočila na vyděrače a zašifrovala ukradená data

Zpráva od The Telegraph byla později víceméně potvrzena mluvčím, který se vyjádřil pro The Verge . Hector Martinez byl ale poněkud vágní, když uvedl, že jeho firma vyšetřuje jistý incident, k němuž ještě nechce zveřejňovat žádné informace a potvrdil také, že běh firmy nebyl ovlivněn.

Díky Bloombergu jsme se pak mohli později dozvědět, že šlo o jistý ransomware, jímž byly systémy NVIDIE napadeny, přičemž to se týkalo několika systémů, jež byly rychle vyřazeny z provozu, a sice konkrétně e-mailové servery. Server VideoCardz se ostatně zmiňuje o tom, že NVIDIA měla na konci minulého týdne problémy s e-mailovou komunikací.

Od vx-underground se nyní dozvídáme, že si na NVIDII veřejně postěžovala jistá jihoamerická skupina LAPSUS$, která uvedla, že sama před několika dny zaútočila na NVIDII, které ukradla asi 1 TB citlivých dat. Následně byl dle zveřejněných informací napaden systém skupiny LAPSUS$, a to rovněž malwarem šifrujícím data, což je zřejmě reakce samotné NVIDIE.

Podle toho, co se dozvídáme, tak NVIDIA zřejmě nezabránila možnému zneužití ukradených dat, neboť ty měly být už zálohovány. A že měly být napadeny e-mailové servery, budou to zřejmě data z nich, a to možná včetně zpráv z účtů mnohých zaměstnanců. Skupina LAPSUS$ ale také ukázala, že zřejmě získala i zdrojové kódy k ovladačům NVIDIE, nicméně zatím známe jen střípky a útržky o celé této události, jejíž skutečný rozsah se asi stejně nikdy nedozvíme.



