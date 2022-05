NVIDIA ukázala monitor ROG Swift s 500 Hz a pravým G-Sync

Tímto monitorem se ovšem na Computexu 2022 nechlubí právě Asus, ale sama NVIDIA, která na něm chce ukázat výhody 500Hz obnovovací frekvence, která je po boku s podporou G-Sync hlavní hvězda výbavy. Nemůžeme přitom říci ani to, čeho se tato výbava týká, neboť krom označení ROG Swift 500Hz se nedozvídáme žádný bližší název.

Dále se už dozvídáme očekávané specifikace tohoto 24palcového LCD monitoru, a sice že jde o panel typu TN (přesněji "Esports TN Panel") s rozlišením Full HD. Dál e tu máme "G-Sync Esports Mode with Vibrance" a NVIDIA Reflex Analyzer, který má umožnit přesně měřit odezvu od vstupu po výstup. NVIDIA s firmou Asus tak navyšují dřívější maximum technologie G-Sync v podobě 360Hz obnovovací frekvence na 500 Hz a mluví o tom, že takový příval snímků dokáže minimalizovat efekt ghostingu a umožní co nelepší sledování cílů. Ostatně jde o monitor určený především pro hráče her typu FPS.

Není tak zrovna jasné, co nám má zajistit slibovaný NVIDIA G-Sync Esports Mode, který slibuje "nastavitelnou živost e-sportovních her", či jak správně přeložit termín "vibrance", který se ve světě marketingu obvykle spojuje s barvami.

Můžeme si tak počkat na prezentaci firmy Asus, která by nám měla nejmenovaný model ROG Swift představit podrobněji.