Nvidia ukázala teaser na #ProjectBeyond: GTC 2022 už za 2 týdny

Netrpělivě čekáme na uvedení nové architekturya grafických karet. Internet je plný nejrůznějších úniků, které sice asi napovídají mnohé, ale přesto neřeknou vše a nemusí se splnit do posledního detailu (což ukázalo i včerejší uvedení iPhonů 14 Pro , kde se většina posledních úniků trefila, ale třeba 8K video novinky nedostaly). Nyní už i samotná Nvidia začíná lákat na něco nového. Na jejích sociálních sítích se totiž objevil tajemný trailer na #ProjectBeyond.

Neobsahuje ale žádné další detaily, dokonce ani odpočet, takže lze opravdu jen hádat, co se za tím může skrývat. Obecně se má za to, že by mohlo jít o již zmíněnou architekturu Ada Lovelace, která by se měla objevit v nových grafických kartách GeForce RTX 4000 (teaser se totiž objevil i na účtech spojených specificky s kartami GeForce).

Tomu napovídá i brzké konání konference GTC 2022. Ta proběhne od 19. do 22. září, tedy už za necelé dva týdny. Pokud jde o hlavní keynote, kde bude mluvit CEO společnosti Jensen Huang, tak ta je naplánována na 20. září 8:00 PDT (17:00 našeho času). Je pravděpodobné, že právě tady nám Nvidia představí nové grafické karty GeForce RTX 4090, RTX 4080 a RTX 4070, což by měla být úvodní trojice, která zahájí novou generaci. Další modely by měly následovat později.