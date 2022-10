Nvidia ukončuje i zbývající operace v Rusku, zaměstnance chce přestěhovat

Ruská invaze do Ukrajiny přinesla spoustu sankcí ze strany jiných zemí i společností, které zde podnikaly. Přišly tak různé zákazy a spousta firem přestala do Ruska dodávat své produkty, uzavřela své zdejší továrny a pobočky. V případě společnosti Nvidia prozatím došlo k zákazu prodeje jejích grafických karet na území Ruska, nicméně stále zůstala aktivní ruská pobočka. Ta čítala původně okolo 300 lidí, dnes by se počet zaměstnanců měl pohybovat okolo 240. Nicméně i tato pobočka by podle uniklých informací měla brzy skončit. Nvidia se podle nich měla rozhodnout ukončit i zbývající ruské operace.



Důvodem k zavření je např. to, že zaměstnanci nyní vlastně nemají moc co dělat. Těm měla 30. září oznámit plán na uzavření a nabídnout jim přesídlení do jiných zemí, kde mi mohli pokračovat v práci. Sama Nvidia však tuto informaci prozatím nepotvrdila. Podobný problém se zaměstnanci měl i Intel, kde chtěl ukončit zdejší operace, nicméně právě ruští zaměstnanci byli ve vedení vývoje ovladačů pro grafické karty Intel Arc.