Nvidia uvádí A800 pro Čínu jako výpočetní GPU, které se vyhne sankcím USA

Snahy Spojených států amerických a amerických komerčních společností nejsou vždy jedno a totéž. Dobře to ukazují americké sankce uvalené na Čínu, které se týkají zákazu dovozu vysoce výkonné výpočetní techniky (a technologie pro ni), která by podle vlády mohla být využita k efektivnímu vývoji armádních technologií. Restrikce by tak měly zabránit tomu, aby Čína mohla využívat výkonný americký hardware k výpočtům AI modelů a podobných. Jenže restrikce jsou spíše takové, aby byly více na papíře než ve skutečnosti, takže se toho chopila společnost Nvidia a do Číny dodává místo výpočetní karty Nvidia A100 novou kartu Nvidia A800, která je na tom s výkonem patrně stále natolik dobře, že to pro Čínu nebude výrazný problém.



Podle Nvidie by ale americké restrikce mohly mít negativní dopad na společnost ve výši stovek milionů USD v příjmech. Nově připravená A800 je tak lehce upravenou kartou A100, která měla původní rychlost propojení NVLink na hodnotě 600 GB/s. A právě toto číslo je hraniční pro americké sankce, čímž pro Nvidii vypadly ze hry akcelerátory A100 a H100 a možnost jejich exportu do Číny. Nebylo však nic tak složitého vydat upravenou variantu, která bude mít tuto hodnotu sníženou tak, aby karty nespadaly pod sankce. Nvidia to neskrouhla jen o trochu, aby těsně prošla regulacemi, nicméně výsledná rychlost 400 GB/s je stále dost vysoká na to, aby karty fungovaly hodně rychle. Distributoři v Číně už ve svých katalozích vedou nové varianty A800, které se dostaly do výroby už ve třetím čtvrtletí letošního roku.