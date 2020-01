NVIDIA uvádí CES 2020 Game Ready Driver s řadou novinek

NVIDIA CES 2020 Game Ready Driver tak už konečně nabídnou dlouho očekávanou podporu RTX technologií ve hře Wolfenstien: Youngblood, dále tu je dalších osm monitorů s certifikací G-SYNC Compatible (nyní už jich je celkem 90) a další funkce jako nové Freestyle filtry, které umí mírně nebo i zcela zásadně změnit renderovaný obraz hry.

NVIDIA Control Panel tak jednak nově nabízí funkci Max Frame Rate, kterou si jednoduše shora omezíme maximální snímkovací frekvenci, díky čemuž ušetříme kartě námahu a sobě peníze za spotřebovanou energii.

Variable Rate Super Sampling využívá turingovský Variable Rate Shading čistě pro majitele VR headsetů. Jde o dobře známou funkci, která v některých částech obrazu či jeho hloubkách nastavuje rozdílnou kvalitu vykreslení grafiky a pro VR headsety je nejdůležitější, aby byl obraz nejostřejší uprostřed, neboť když můžeme natáčet hlavu pro ovládání úhlu pohledu, obvykle se díváme přímo před sebe. Tam je důležité mít nejkvalitnější grafiku a ne na okrajích displeje, díky čemuž se ušetří HW prostředky, respektive ty se mohou využít pro celkové navýšení snímkovací frekvence, která je ve VR naopak velice důležitá.

NVIDIA krom podpory RTX (RT a DLSS) ve Wolfenstein: Yongblood od 6. ledna slíbila také další hry s RTX, které budou představeny na CES 2020. Ukazuje se především populární Minecraft, o němž víme už dlouho a dále je tu také zmíněn Deliver Us The Moon s ray tracovanými stíny a odrazy plus DLSS.

NVIDIA slibuje, že v rozlišení 1440p nám Wolfenstein: Youngblood s DLSS vypnutým a RT zapnutým nabídne 85 FPS a po zapnutí DLSS pak dokonce 117 FPS. Nicméně je otázka, v jaké celkové kvalitě a s jakými propady.

Nové ovladače mají být k dispozici od dnešního dne, nicméně jsou spojeny s CES 2020 odehrávajícím se na západním pobřeží USA, což představuje minus devět hodin oproti našemu času. To nejzajímavější se tak bude na tomto veletrhu odehrávat zpravidla v době, kdy my už budeme mít hlubokou noc, takže je třeba počkat.

