NVIDIA uvádí výkonnou RTX A5500 a šest mobilních profi grafik

NVIDIA včera představila především kombo čipů Grace a Hopper, ovšem další premiéry se dočkaly i produkty založené na generaci Ampere. Jde tu výhradně o modely z řad RTX Axxxx, čili o profesionální grafické karty určené pro desktopy a notebooky.

Desktopovou kartu tu máme jednu, a sice NVIDIA RTX A5500, přičemž ta logicky nebude mít lepší GPU než už dříve představená A6000 a ani nemůže mít, neboť právě A6000 využívá už zcela plnou verzi GPU GA102 a lepší desktopový Ampere pro grafické karty tu není.

NVIDIA RTX A5500 je tak obdoba desktopové GeForce RTX 3080 Ti, neboť má stejný počet CUDA jader (i RT / Tensor jader) a k tomu pak 24 GB paměti. Nejde tu ovšem stejně jako v případě karty A6000 o paměti GDDR6X, ale o GDDR6 s ECC. Ne že by NVIDIA nezvládla na takovou kartu umístit 24 GB paměti GDDR6X, ostatně stejnou výbavu má i RTX 3090, ale zřejmě tu jde o to, že model A6000 musel přijít s GDDR6, neboť pro jeho 48GB by byly zapotřebí 2GB paměti GDDR6X, které dříve k dispozici nebyly. Nová A5500 pak logicky nebude vybavena lepšími a rychlejšími paměťmi, aby měla lepší specifikace než výkonnější a dražší A6000.

Co se týče ostatních novinek, ty ukazuje uvedená tabulka. Jde tu o celou novou rodinu mobilních RTX A500 až RTX A5500, které vycházejí z mobilních GeForce Ampere. Čili i mobilní RTX A5500 je založena na RTX 3080 Ti, která ale v mobilní verzi nemá 10240 CUDA jader, ale 7424 CUDA jader na čipu GA103M.

Mobilní RTX A4500 se pak dá označit za obdobu rovněž mobilní RTX 3070 Ti, A2000 8GB je pak verzí mobilní RTX 3050 Ti (ta má ale jen 6 GB paměti), A1000 zase můžeme spojit s mobilní RTX 3050 a RTX A500 má stejně vybavené GPU, ale jen poloviční propustnost. Protějšek ale nenalezneme pro RTX A3000 12GB, což je něco mezi RTX 3060 a RTX 3060 Ti, respektive trošku lépe vybavená mobilní RTX 3060 s dvojnásobnou kapacitou paměti.

