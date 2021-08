Nvidia uvedla kompaktní a úspornou profesionální kartu A2000 s Ampere

Nvidia přichází s další profesionální grafickou kartou na bázi architektury Ampere. Tentokrát půjde o základ nabídky. Nový model Nvidia A2000 totiž bude vybaven čipem GA106 s celkem 3328 CUDA jádry, 104 Tensor jádry, 26 jádry RT 2. generace a jeho plocha má činit 276 mm2. Zajímavostí mají být malé rozměry karty, která se vejde i do menších pracovních stanic. Rozměry totiž zapadá do formátu SFF (Small Form Factor) s nízkým profilem. Výkon by sice neměl být špatný, ale nepůjde ani o žádný zázrak, Nvidia slibuje 8 TFLOPS v "single-precision", 15,6 TFLOPS v RT Core a 63,9 TFLOPS ve výkonu Tensor jader. Pro srovnání, A4000 zvládne v SP 19,2 TFLOPS a high-endová A6000 pak dokonce 31,2 TFLOPS.



Za ne zrovna rekordní výkon se ale karta odmění např. spotřebou. TDP byla stanovena na 70 W, což není mnoho. Nividia A2000 má dále 6 GB GDDR6 paměti s ECC na 192bitové sběrnici, což má zaručovat propustnost 288 GB/s (efektivní takt 6000 MHz). Karta využívá rozhraní PCIe 4.0 x16. Chlazení je aktivní a na kartě najdeme 4 výstupy mDP 1.4a. Výsledkem může být výstup na 4 monitory v rozlišení 4096×2160 pixelů při 120 Hz, 4 monitory s 5120×2880 pixelů při 60 Hz nebo 2 monitory s 8K rozlišením 7680×4320 pixelů při 60 Hz. Nvidia A2000 podporuje DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68 a Vulkan 1.2. Nechybí pochopitelně ani CUDA, DirectCompute a OpenCL.

Ceny souvisejících / podobných produktů: