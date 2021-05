Nvidia uvedla mobilní GeForce RTX 3050 a RTX 3050 Ti

Do mobilní sféry putují nové grafické čipy společnosti Nvidia, GeForce RTX 3050 a RTX 3050 Ti. A už dle specifikací rozhodně nepůjde o žádné slabochy, ačkoli mají být základem nabídky karet GeForce RTX. Jak už napovídá název, podporovat mají i Ray-Tracing a dostalo se také na podporu DLSS (Deep Learning Super Sampling). Už základní RTX 3050 nabídne 2048 CUDA jader, což není málo, k tomu pak 16 RT jader a 64 Tensor jednotek. V případě RTX 3050 Ti má čip dokonce 2560 CUDA jader, 20 RT jader a 80 Tensor jednotek.

Pokud jde o takty, základní verze končí na 1740 MHz (Boost), verze Ti má frekvence lehce nižší se základem na 1035 MHz a Boostem na 1695 MHz. V obou případech lze grafiky konfigurovat na TGP od 35 W do 80 W. Co se týče pamětí, tak zde počítejte maximálně se 4 GB GDDR6 paměti na 128bitové sběrnici. Podle Nvidie má novinka přinést výrazně vyšší výkon než GeForce GTX 1650 Ti (aby ne, když ta má jen 1024 jader) a s DLSS má nabídnout přes 60 fps ve hrách jako Call of Duty: Warzone, Outriders, Control (RT), Watchdogs Legion (RT) a Minecraft (RTX). Notebooky s těmito kartami začínají na částce 799 USD.



