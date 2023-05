Nvidia uvedla ULMB 2, má efektivně dosahovat výkonu 1000Hz+ monitorů

Po 8 letech od uvedení technologie ULMB (Ultra Low Motion Blur) přichází její druhá generace ULMB 2. Cílem této technologie je minimalizovat efekt rozmazání obrazu v době, kdy dochází k přeměně z jednoho snímku na druhý. Pixelům chvíli trvá, než změní svou barvu, a to i v době velmi rychlých monitorů. ULMB tento problém řeší tak, že v době, kdy pixely mění svou barvu, vypne podsvícení, a při jeho opětovném zapnutí je už zobrazen nový snímek bez duchů. Pokud jste viděli film Hoří, má panenko, kde vykradli tombolu na plese, to je právě onen princip. Při zapnutém světle by bylo vidět zloděje, který kradl a měl ukradenou věc vrátit, a tak se v zájmu zachování anonymity zhaslo. Při vypnutém světle by tak nebyl proces změny (zamýšleného vrácení) vidět a vidět byl až výsledek této změny (i když ve filmu s přesně opačným, nechtěným výsledkem - nicméně to, že nebyl vidět proces, to splněno bylo). Něco podobného chceme i zde. Nechceme vidět proces změny (přeměnu barvy pixelu z jedné na druhou), ale až výsledek této změny. Proto se "zhasne".



Má to však i neduhy. Obraz je sice ostřejší, protože tyto přechody nejsou vidět, ale vkládání tmavých snímků (a to až po 75 % doby) také znamená, že je obraz mnohem tmavší. Proto se ULMB u mnoha hráčů moc neuchytila. Nová generace je mírným vylepšením té předcházející a má odstranit (nebo alespoň potlačit) některé nedostatky.

G-Sync Ultra Low Motion Blur 2 využívá vlastností moderních monitorů a Nvidia hovoří o tom, že např. u 360Hz monitoru s ULMB 2 by výsledná čistota a ostrost obrazu měla být srovnatelná s 1440Hz monitorem (nic takového neexistuje). Relativně běžný 120Hz monitor by se tak měl efektivně dostat na výkon 480Hz monitoru, nicméně by přesto nesplňoval požadavky na ULMB 2. V kombinaci s G-Sync dokáže synchronizovat doby vypnutí a zapnutí podsvícení, současně zvládne u pixelů ve spodní části displeje nastavit agresivnější overdrive tak, aby se stihly lépe připravit na zobrazení správné barvy, což Nvidia nazývá Vertical Dependent Overdrive (overdrive tak závisí na pozici pixelu na obrazovce). Aby monitor mohl být označen, že podporuje ULMB 2, musí dosahovat efektivně alespoň 1000 Hz (při výše zmíněném 75% případu tedy alespoň 250Hz skutečné frekvence), nabídnout ULMB 2 i při maximální frekvenci monitoru a dosahovat jasu alespoň 250 nitů bez dvojitých obrazů a crosstalku.



ULMB 2 je už nyní dostupné na monitorech Acer Predator XB273U F (27" 1440p 360Hz) a Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN (27" 1440p 360Hz) . Brzy se také objeví na monitorech Asus ROG Swift Pro PG248QP (25" 1080p 540Hz) a AOC Agon AG276QSG (27" 1440p 360Hz).